HTC Desire 600 - bản rút gọn của HTC One trình làng

Hãng điện thoại Đài Loan tiếp tục trình làng smartphone Android mới.

Desire 609d là một phiên bản khác của Desire 600, model sắp được HTC bán ra chính hãng ở Việt Nam. 2 sản phẩm có cấu hình giống hệt nhau với màn hình qHD 4,5 inch, công nghệ S-LCD 2. Model mới cũng được trang bị chip lõi tứ tốc độ 1,2 GHz của Qualcomm, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 8 GB và có thể mở rộng với thẻ nhớ dung lượng lên tới 64 GB.

So với Desire 600, Desire 609d có thiết kế mượt hơn khi thừa hưởng những đường nét từ cả HTC One lẫn One X. Mặt trước tích hợp hệ thống loa kép BoomSound như trên One, màn hình có đường viền kim loại sáng bao quanh và giao diện bên trong là Sense 5 với tính năng BlinkFeed. Trong khi phần viền và lưng được thiết kế giống One X+ và One X năm ngoái, dùng chất liệu vỏ Poly-carbonate màu đen và trắng thay vì vỏ nhôm.

HTC Desire 609d có hai màu đen và trắng.

Mặt lưng của máy là camera 8 megapixel với chip xử lý ImageChip. Phần ống kính camera và đèn Flash LED được đặt trong một khung tròn. Mặt trước là camera 1,6 megapixel hỗ trợ quay video HD 720p, có khẩu độ F/2.0, ống kính 28 mm và đi kèm đèn Flash.

Theo ePrice, HTC sẽ phát hành Desire 609d ra thị trường Trung Quốc với giá hơn 400 USD, là phiên bản hỗ trợ 2 SIM.

Tuấn Anh

Ảnh: ePrice