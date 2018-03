HTC One Mini ra mắt tháng 7 / HTC One mới có màn hình lớn hơn Galaxy S4

Thông tin về model lạ mang tên mã T6 của HTC.

Sau khi có thông tin HTC đang phát triển One thế hệ mới với màn hỉnh rộng từ 5 cho tới 6 inch, trang công nghệ HTCSoku đã phát hiện một model mang tên mã lạ T6, đang được hãng Đài Loan thử nghiệm ở nhiều nhà mạng khác nhau trên thế giới. Máy sử dụng trên các băng tần GSM, WCDMA (3G) và LTE (4G) lẫn mạng CDMA.

Chưa có nhiều thông tin cụ thể về T6 nhưng đây được cho là chiếc phablet đầu tiên của HTC, cũng chính là smartphone thế hệ tiếp theo HTC One. Kích thước màn hình có thể 5,5 hoặc 5,9 inch, tương đương hoặc lớn hơn dòng Galaxy Note của Samsung. Cách đặt tên T6 cho thấy đây là một dòng sản phẩm tách biệt hoàn toàn so với HTC One (M7) và One Mini (M4).

HTC có thể tung ra smartphone thiết kế giống One, nhưng có màn hình nhỏ hơn (One Mini M4) hoặc lớn hơn (T6).

Khác với T6, One Mini mang tên mã M4 đã được đại diện HTC xác nhận sẽ công bố vào tháng 7 tới. Đây được cho là phiên bản rút gọn từ One với màn hình nhỏ hơn, đạt kích thước 4,3 inch với độ phân giải HD. Ngoài ra, cấu hình cũng được thu lại với chip lõi kép, bộ nhớ trong cùng RAM 2 GB, tuy nhiên, vẫn giữ camera công nghệ Ultrapixel.

Tuấn Anh