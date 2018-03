HTC Desire SV lõi kép 2 SIM xuất hiện / Ảnh thực tế HTC Desire SV vừa trình làng

HTC One SV trông giống Desire SV và One ST, cùng có kiểu dáng tròn trịa với màn hình S-LCD 2 4,3 inch với độ phân giải 480 x 800 pixel. Tuy nhiên, One SV chỉ hỗ trợ một SIM (chuẩn micro) thay vì 2 SIM như 2 model kia.

HTC One SV với kiểu dáng tương tự như Desire SV 2 SIM ra mắt đầu tháng 11.

Điểm nhấn được hãng Đài Loan tập trung trên One SV là việc hỗ trợ mạng 4G LTE tốc độ cao, tương thích với các băng tần 1.800 và 2.600 MHz ở châu Á. Đây là một trong số ít smartphone bản quốc tế của HTC có hỗ trợ 4G. Pin theo máy có dung lượng 1.800 mAh và được giới thiệu cho thời gian sử dụng dài. Trong khi về cấu hình, One SV không quá nổi bật khi chỉ dùng chip Qualcomm S4 lõi kép tốc độ 1,2 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 8 GB (có khe cắm thẻ microSD).

Giống các điện thoại dòng One khác của HTC, camera One SV dùng cảm biến BSI, F/2.0, ống kính 28 mm, quay video Full HD đi kèm công nghệ ImageSense, nhưng độ phân giải là 5 megapixel. Camera phụ ở mặt trước có độ phân giải 1,6 megapixel. Âm thanh được nâng cao chất lượng nhờ vào Beats Audio. Máy sẽ chạy Android 4.0 với giao diện Sense mới, tích hợp giao tiếp NFC.

One SV không có thiết kế nguyên khối mà sử dụng nắp lưng có thể dễ thay thế. Máy có 4 màu sắc khác nhau.

One SV không rẻ khi mức giá tại thị trường Singapore và Australia theo công bố của HTC là 562 USD, khoảng 11,5 triệu đồng.

Video thực tế về HTC One SV

Tuấn Anh