Bên cạnh One X+, ngày hôm qua hãng điện thoại Đài Loan cũng công bố thêm một smartphone Android mới của hãng, One VX. Tuy nhiên đây là sản phẩm được HTC phân phối riêng cho thị trường Mỹ và thông qua nhà mạng AT&T.

One VX sẽ được bán thông qua nhà mạng AT&T tại Mỹ.

Theo Phone Arena, giá sẽ là yếu tố được nhấn mạnh trên mẫu smartphone Android mới của HTC. Sản phẩm sở hữu cấu hình lõi kép với chipset Qualcomm Snapdragon S4 tốc độ 1,2 GHz, bộ nhớ trong 8 GB, pin 1.810 mAh cao hơn One X và hỗ trợ kết nối 4G LTE. Màn hình sử dụng công nghệ S-LCD 2 giống HTC One X và One X+ nhưng có độ phân giải qHD 960 x 540 pixel và rộng 4,5 inch. Máy ảnh sẽ là 5 megapixel giống như trên One V.