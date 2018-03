HTC One X+ sẽ là smartphone chạy Android cao cấp nhất của HTC. Máy vẫn giữ nguyên thiết kế so với One X, nhưng màn hình của One X+ là SLCD 2 độ phân giải HD kích thước 4,7 inch.

HTC One X+ là phiên bản nâng cấp của One X. Ảnh: Huy Đức.

Sản phẩm được nâng cấp chip xử lý Tegra 3 tốc độ 1,7 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong tới 64 GB, phiên bản 32 GB sẽ được ra mắt sau.

Camera của máy vẫn có độ phân giải 8 megapixel, khẩu độ f/2.0 nhưng có thể chụp được file RAW. Giao diện chụp ảnh của máy cũng được nâng cấp thuận tiện hơn cho người dùng.

Sản phẩm chạy Android 4.1 cùng giao diện Sense 4+ mới nhất của HTC.

Huy Đức