Theo anh Nguyễn Hồng Châu, đại diện HTC Việt Nam, HTC One sẽ về Việt Nam sau các thị trường lớn từ 1 đến 2 tuần với 2 màu đen và xám bạc. Hiện HTC Việt Nam đang lên kế hoạch đặt hàng trước cho sản phẩm này.

HTC One sẽ bán ra tại Việt Nam 2 phiên bản màu đen và bạc.

HTC One là smartphone có màn hình Full HD mịn nhất hiện nay với mật độ điểm ảnh lên đến 469 ppi. HTC One được trang bị chip Snapdragon 600 đời mới của Qualcomm, giống Optimus G Pro của LG với 4 nhân CPU Krait 300 tốc độ 1,7 GHz, đồ họa Adreno 320 và đi kèm RAM 2 GB LPDDR3. Bộ nhớ trong của máy có dung lượng thấp nhất là 32 GB, bản 64 GB chỉ được bán ra tại một số thị trường.

HTC One sở hữu camera sử dụng công nghệ Ultrapixel độ phân giải chỉ 4 megapixel cho phép máy có thể chụp hình cực tốt, độ sắc nét cao với điểm ảnh của cảm biến lớn hơn hẳn các camera trên điện thoại khác. Cảm biến camera mới cho phép thu sáng nhiều gấp 3 lần camera 8 megapixel truyền thống, hỗ trợ quay video HDR và Full HD 1080p 30fps.

Máy có pin 2.300 mAh, tích hợp GPS, NFC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 ac. Điểm thú vị, nút khóa kiêm nguồn nằm ở trên đỉnh máy cũng chính là bộ thu nhận tín hiệu hồng ngoại IR, giúp điều khiển TV và các đồ dùng nghe nhìn.

Với nhiều trang bị hiện đại và vừa ra mắt, HTC One được dân công nghệ trong nước dự đoán sẽ có giá không thấp hơn Butterfly (16.990.000 đồng), chiếc điện thoại Full HD màn hình 5 inch mới bắt đầu được HTC bán chính hãng từ tuần này. So với One, Butterfly có cấu hình thấp hơn khi dùng chip lõi tứ Snapdragon S4 Pro hiệu năng thấp hơn Snapdragon 600, giao diện là Sense 4 chạy trên nền Android 4.1.

Huy Đức