HTC One SV là sự kết hợp giữa thiết kế bên ngoài thanh thoát, mỏng nhẹ cùng màn hình lớn rực rỡ 4,3 inch Super LCD khiến giới trẻ sành điệu "phải lòng" ngay từ lần chạm tay đầu tiên. Không dừng lại ở vẻ ngoài lịch lãm với ba màu xanh, trắng và đen, HTC One SV còn được trang bị chip lõi kép 1,2 GHz, tốc độ cao HSPA+ (upload lên đến 5,76 Mb/giây) hỗ trợ tối đa tính năng giải trí như chụp ảnh, nghe nhạc, chơi game.

Chiếc điện thoại này được tích hợp những tính năng độc đáo trên dòng HTC One như máy ảnh "chiến" và âm thanh "đỉnh". Người dùng có thể chụp ảnh liên tục lên đến 60 tấm chỉ với một cái chạm khẽ giúp lưu giữ lại mọi khoảnh khắc dù diễn ra trong tích tắc. Khả năng Video Pic (vừa quay phim vừa chụp ảnh chất lượng cao cùng lúc) cũng được đẩy mạnh trong phiên bản di động này. Đặc biệt, máy ảnh chính 5 megapixel, ống kính tiêu cự f/2.0 với cảm biến ánh sáng BSI có khả năng chụp Panorama, chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng không thuận tiện, hoặc quay phim full HD 1080p.

Một trong những điểm khác biệt nổi bật của HTC One SV so với các "đàn anh" chính là camera trước được cải tiến mạnh mẽ. Máy ảnh phụ có độ phân giải 1,6 megapixel, khẩu độ f/2.2 và cũng được trang bị cảm biến ánh sáng BSI cho phép cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh ngay cả trong điều kiện thiếu sáng như hoàng hôn hay dưới ánh nến.

HTC One SV còn nổi trội so với các điện thoại khác trong cùng phân khúc nhờ dung lượng lưu trữ khổng lồ gồm 25 GB miễn phí từ dịch vụ Dropbox trong vòng 2 năm, bộ nhớ 7 GB từ SkyDrive và khả năng hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 32 GB bên cạnh bộ nhớ trong 8 GB. One SV còn được hỗ trợ chuẩn kết nối NFC và Android Beam mới nhất, giúp chia sẻ nội dung đến thiết bị di động bất kỳ có tích hợp NFC chỉ với thao tác chạm hai điện thoại vào nhau.

Chiếc điện thoại này còn có lợi thế về âm thanh khi được tích hợp công nghệ độc quyền Beats Audio. Nhờ vậy máy cho chất lượng âm thanh trung thực, đạt tiêu chuẩn studio, chuyển tải trọn vẹn tinh thần của những bản thu âm gốc và cả những âm thanh sống động như thật của các ứng dụng trò chơi và video. Tính năng mới HTC Sync Manager cũng hỗ trợ việc đồng bộ và quản lý kho nhạc dễ dàng, giúp người dùng thưởng thức những bản nhạc yêu thích ở bất cứ đâu.

HTC One SV đã bắt đầu nhận đặt hàng trước trong kênh bán lẻ của hệ thống Nguyễn Kim với giá 9,9 triệu đồng. Kèm theo là nhiều quà tặng hấp dẫn có tổng giá trị 4 triệu đồng bao gồm một tai nghe urBeats (2 triệu đồng), một lò vi sóng (1,7 triệu đồng) và một thẻ nhớ 8 GB (300.000 đồng). Thông tin chi tiết khách hàng tham khảo tại hệ thống Nguyễn Kim hoặc website: www. nguyenkim.com.

Minh Trí