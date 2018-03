HTC One phiên bản 2 sim được sản xuất riêng cho thị trường Trung Quốc trong đó chỉ có sim 1 hỗ trợ kết nối 3G. Phiên bản 2 sim của HTC One có thiết kế bên ngoài hoàn toàn giống với phiên bản One bình thường tuy nhiên nắp sau của bản 2 sim có thể tháo ra để gắn sim và thẻ nhớ.

HTC One 2 sim có thiết kế giống hệt so với bản 1 sim. Ảnh: Huy Đức.

Anh Trần Trung Tuyển chủ cửa hàng Bạch Long nơi nhập sản phẩm này về cho biết điểm khác biệt duy nhất về phần cứng là phiên bản 2 sim có hỗ trợ thêm khe cắm thẻ nhớ .

Hình ảnh thực tế HTC One phiên bản 2 sim tại VN

HTC One 2 sim vẫn sử dụng màn hình cảm ứng Super LCD 3 kích thước 4,7 inch độ phân giải Full HD. Máy được trang bị chip xử lý 4 nhân Snapdragon S600 tốc độ 1,7 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ microSD.

Model này chạy hệ điều hành Android 4.1.2 cùng giao diện Sense 5.0 mới của HTC. Máy có camera 4 megapixe sử dụng công nghệ Ultrapixel cho khả năng thu sáng gấp 3 lần bình thương và hệ thống loa kép phía trước.

Bài và ảnh: Huy Đức