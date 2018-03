Sản phẩm này giúp HTC có thể cạnh tranh tốt hơn trên thị trường smartphone cao cấp màn hình lớn, trong đó có Samsung với Galaxy S4 hay Galaxy Note II. Nguyên nhân bởi màn hình của One hiện mới dừng lại ở mức 4,7 inch trong khi hai điện thoại từ Samsung có kích thước 5 inch và 5,5 inch. Thêm vào đó, mặc dù lên kệ sớm hơn nhưng hiện có 5 triệu máy HTC One được bán ra trong khi doanh số của Galaxy S4 cao hơn gấp đôi.

HTC One dùng màn hình lớn hơn 5 inch có thể được trình làng trong thời gian tới. Ảnh: Igyaan.

Theo Phone Arena, cấu hình HTC One mới được đồn là gần như giữ nguyên so với thế hệ cũ. Máy sử dụng bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 600, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB. Ngoài ra, sản phẩm cũng được trang bị loa stereo BoomSound và camera ultrapixel.

HTC bắt đầu có những bước đi gần giống Samsung hay Sony trong việc tung ra cùng lúc nhiều sản phẩm có chung thiết kế nhằm khai thác mọi phân khúc thị trường. Đầu tuần này, nhiều nguồn tin cho biết hãng đang chuẩn bị tung ra điện thoại One phiên bản Google Edition, chạy hệ điều hành Android gốc, giống Galaxy S4 Google Edition.

Giữa tháng 5 năm nay, đại diện của hãng cho biết phiên bản HTC One Mini (tên mã là M4) sẽ được trình làng vào tháng 7 sắp tới. Thiết kế của One Mini vẫn được giữ nguyên phần vỏ nhôm nguyên khối và kiểu dáng so với ban đầu. Về cấu hình, máy có thể được trang bị màn hình 4,3 inch độ phân giải HD, bộ xử lý lõi kép, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB, pin 1.700 mAh và camera công nghệ ultrapixel.

Thanh Tùng