HTC One mini ra mắt tháng 7

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Hồng Châu, trưởng đại diện HTC tại Việt Nam, cho biết One là model đầu tiên sẽ thay đổi toàn bộ thiết kế các sản phẩm cao cấp của hãng. Nhiều model ra mắt sau này sẽ sở hữu kiểu dáng nguyên khối, vỏ nhôm tương tự One, trong đó có One Mini giới thiệu trong tháng 7.

Nhiều tin đồn trước đó cho rằng, One Mini với tên mã M4 có màn hình 4,3 inch, độ phân giải HD. Máy chạy trên chip xử lý dual-core với RAM 2GB, bộ nhớ 16 GB và pin 1.700 mAh. HTC vẫn chưa tiết lộ thêm về cấu hình thiết bị.

One được công bố hôm qua ở Việt Nam với mức giá 16 triệu đồng. Buổi ra mắt được tổ chức hoành tráng tại TP HCM. Theo ông Châu, HTC không quan trọng sản phẩm được giới thiệu sớm hay muộn, thiết kế, các trải nghiệm người dùng mới là những điểm đáng quan tâm. One ra mắt tháng 2 tại London, trước nhiều sản phẩm "đình đám", nhưng lại bán tại Việt Nam chậm hơn. Đại diện của hãng cho biết, model này gặp khó khăn về nguồn cung, tuy nhiên, hãng đã cố gắng để thiết bị có mặt khoảng tuần sau trên các kệ hàng trong nước.

Tùy Phong

Video: Nhật Kít