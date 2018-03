Những smartphone nổi bật ở MWC 2013

Smartphone của HTC là sản phẩm đáng chú ý nhất ở triển lãm lớn nhất trong làng di động Mobile World Congress (MWC) 2013.

Ra mắt ngày 19/2 tại một sự kiện riêng ở London (Anh) và New York (Mỹ), nhưng sự xuất hiện của HTC One tại triển lãm vừa diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha) vẫn giúp cho sản phẩm này đoạt giải thưởng "thiết bị tốt nhất tại MWC 2013", vượt qua nhiều đối thủ tới từ Nokia, LG, ZTE hay Huawei... Trước đó, cũng tại triển lãm này, Galaxy S III của Samsung đã nhận giải "smartphone tốt nhất của năm 2012" do hiệp hội GSM Association bình chọn.

HTC One là chiếc smartphone Android thu hút nhiều chú ý của giới công nghệ trong thời gian qua với thiết kế vỏ nhôm nguyên khối, sử dụng chip 4 nhân đời mới Snapdragon 600 của Qualcomm, đi kèm màn hình Full HD 4,7 inch và camera sử dụng công nghệ Ultrapixel độ phân giải chỉ 4 megapixel. Sản phẩm này dự kiến sẽ được phát hành ra thị trường từ giữa tháng 3 này.

Việc HTC One ẵm giải không nằm ngoài dự đoán của giới công nghệ. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy triển lãm MWC 2013 năm nay kém hấp dẫn hơn năm ngoái, khi không còn là nơi ra mắt những sản phẩm công nghệ đình đám và nổi bật như những năm trước. Trái với tin đồn, cả Nokia và Sony đều không tung ra những model cao cấp.

Hãng điện thoại Phần Lan giới thiệu 2 chiếc Lumia tầm trung mới, 720 và 520, cùng 2 chiếc điện thoại cơ bản dòng Asha. Còn nhà sản xuất tới từ Nhật chỉ mang tới MWC 2013 bộ đôi máy tính bảng và tablet Xperia Z đã được công bố khá lâu từ trước. LG thì mang tới chiếc smartphone Optimus G Pro đã trình làng tại Hàn Quốc, cùng loạt điện thoại Android L series, F series mới và không nổi bật bật bằng One của HTC. Trong khi đó, một số model gây chú ý khác lại tới từ các thương hiệu ít nổi hơn như ZTE hay Huawei, Alcatel.

MWC 2013 diễn ra từ 25 đến 28/2, thu hút được hơn 72.000 người tham quan tới từ 200 quốc gia khác nhau, với hơn 1.700 công ty tham dự trưng bày các thiết bị và công nghệ.

Tuấn Anh