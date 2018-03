HTC One xuất hiện tại TP HCM / HTC One bị hoãn bán vì thiếu linh kiện / HTC One bắt đầu bán tại Đài Loan

Thông báo chính thức mới nhất từ HTC cho biết chỉ có ba thị trường Anh, Đức và Đài Loan là bắt đầu mở bán HTC One chính thức trong tuần sau như dự kiến. Tại các thị trường còn lại ở châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương (gồm Việt Nam) trước khi kết thúc tháng 4, sản phẩm mới được bán ra.

Trước đó, tại sự kiện ra mắt diễn ra cuối tháng 2 vừa rồi, hãng Đài Loan tuyên bố sẽ phát hành HTC One ra thị trường từ giữa tháng 3. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin thời gian qua cho rằng, sản lượng One xuất xưởng không như mong đợi vì gặp khó khăn trong những nguồn cung ứng linh kiện như camera Ultrapixel thế hệ mới, khiến HTC xác nhận phải trì hoãn việc phát hành One muộn hơn so với lịch ban đầu.

Trong thông báo, hãng Đài Loan cho biết mình đánh giá rất cao sự kiên nhẫn của người dùng với One và tin rằng khi sản phẩm tới tay khách hàng, mọi người đều đồng ý sự chờ đợi trên là xứng đáng. Tuy nhiên, giới phân tích lại tỏ ra lo ngại với việc lùi ngày phát hành ở nhiều thị trường, HTC One có thể gặp thêm những khó khăn khi phải cạnh tranh từ Galaxy S4 và đối thủ Samsung, vốn cũng được lên lịch phát hành từ cuối tháng 4 tới ở nhiều thị trường trên thế giới.

One là chiếc smartphone cao cấp nhất của HTC trong năm nay và được hãng điện thoại Đài Loan kỳ vọng sẽ gặt hái thành công, đưa hãng thoát khỏi tình hình kinh doanh kém ấn tượng thời gian qua. Theo Wall Street Journal, Peter Chou, CEO hiện tại của HTC, thậm chí mới đây còn tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu như HTC One không thành công.

