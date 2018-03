Lumia 920 và iPhone 5 đọ quay video Full HD / Lumia 920 thử quay clip chống rung trên sa mạc

Khi mà cuộc đua về số "chấm" không còn, công nghệ chống rung quang học OIS (Optical Image Stabilization) trở thành một đề tài gây chú ý khi bàn đến chất lượng camera trên điện thoại.

Những smartphone tham gia vào phần so sánh.

Trong số những "siêu phẩm" đang có mặt trên thị trường. Nokia Lumia 920 và HTC One là những đại diện hiếm hoi được trang bị ống kính có công nghệ OIS. Trong khi đó, Galaxy S4, Sony Xperia Z hay iPhone 5 và Galaxy S3 không có công nghệ chống rung quang học nhưng cũng được tích hợp tính năng tương tự trong khi quay video.

Tuy nhiên, chất lượng giữa việc được trang bị OIS và không có OIS là khác nhau. Trang công nghệ Cnet UK mới đây đã so sánh trực tiếp về khả năng quay video giữa 6 "siêu phẩm" trên. Màn so sánh được thực hiện khá công bằng khi cả 6 model đều được quay video cùng lúc, trong cùng 1 điều kiện và được chuyển về cùng một tốc độ khung hình.

Video so sánh khả năng quay video chống rung giữa 6 smartphone:

Kết quả cho thấy, Galaxy S III là smartphone có chất lượng video thấp nhất khi hình ảnh thu về bị rung nhiều. Trong khi đó, Galaxy S4 có chất lượng cải tiến đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, Sony Xperia Z và iPhone 5 vẫn có chất lượng xếp trên cả hai. Còn với việc có OIS, Lumia 920 và HTC One là hai sản phẩm thắng cuộc trong đó lợi thế nghiêng về một chút so với Lumia 920.

Mỹ Anh

Video: CnetUK