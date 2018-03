Camera của HTC One dành cho mạng xã hội / HTC One đọ camera với iPhone 5

Cả hai đều là những smartphone có công nghệ camera ấn tượng nhất hiện nay, đặc biệt là khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên, trong khi Lumia 920 đã có mặt trên thị trường từ cuối năm ngoái thì hiện tại, HTC One mới được giới thiệu và phải tới giữa tháng này mới bắt đầu bán ra.

Lumia 920 và HTC One đều sở hữu cảm biến CMOS BSI có kích thước 1/3 inch. Trong khi model của Nokia có độ phân giải 8,7 megapixel với kích thước điểm ảnh là 1,4 µm thì cảm biến của One có độ phân giải chỉ 4,3 megapixel. Nhưng nhờ vậy, tăng kích thước mỗi pixel trên cảm biến lên tới 2 µm, giúp cho thu được nhiều sáng hơn, 300% so với các cảm biến 8 megapixel trên điện thoại khác.

Những bức hình so sánh về khả năng chụp ảnh thiếu sáng của HTC One và Nokia Lumia 920 cho thấy sự khác biệt giữa camera của hai model. Ảnh chụp từ One sáng hơn Lumia 920, tuy vậy, độ nét của ảnh trên model này lại không bằng smartphone của Nokia. Ngoài ra, công nghệ PureView trên 920 cũng cho khả năng xử lý màu sắc trong môi trường phức tạp tốt hơn sản phẩm tới từ HTC.

Hình ảnh chụp thử trong điều kiện thiếu sáng từ Nokia Lumia 920, HTC One và Nokia 808: (độc giả bấm vào hình xem ảnh kích thước lớn hơn)

Nokia Lumia 920.

HTC One.

HTC One.

HTC One.

HTC One.

Nokia 808.

Video so sánh tính năng chụp ảnh của HTC One và Nokia Lumia 920

Tuấn Anh

Ảnh: Neowin