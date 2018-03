Đánh giá HTC One, smartphone được chờ đợi nhất hiện nay

Ngoài ra, một chi tiết khác nữa là việc mắt hồng ngoại được thiết kế nằm ở mặt lưng và ngay bên dưới camera, thay vì được tích hợp chung vào với phím nguồn ở đính máy. Có thêm khe cắm thẻ nhớ microSD, HTC J One vẫn được thiết kế nguyên khối với lớp vỏ làm từ nhôm cứng, gồm hai phiên bản màu đen và bạc.

J One có mắt hồng ngoại nằm ở lưng và thêm khe cắm thẻ nhớ microSD.

Khác với phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc, J One chỉ hỗ trợ duy nhất một SIM. Tuy nhiên, hiện tại chưa có hình ảnh mô tả chính xác vị trí khe cắm thẻ nhớ microSD trên sản phẩm.

Về cấu hình và tính năng, HTC J One dành riêng cho thị trường Nhật sẽ không khác so với bản gốc dành cho thị trường quốc tế. Máy vẫn có màn hình Full HD 4,7 inch, tích hợp camera 4 megapixel công nghệ Ultrapixel với tính năng Zoe. J One chạy Android 4.1.2 với giao diện Sense 5, màn hình BlinkFeed và dùng chip 4 nhân Snapdragon 600 từ Qualcomm.

HTC J One được kèm với phụ kiện J One Mini, cho phép biến thành điện thoại phụ thông qua kết nối NFC và Bluetooth.

Theo Akihabara News, HTC J One sẽ được bán ra trong tháng 6 tại Nhật thông qua nhà mạng KDDI. Ngoài máy, phụ kiện kết nối không dây mang tên J One Mini và pin dự phòng HTC Battery Bar 6.000 mAh cũng được phát hành cùng đợt.

Tuấn Anh