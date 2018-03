HTC One về Việt Nam tháng sau / HTC One là thiết bị tốt nhất MWC 2013

One, chiếc smartphone Android cao cấp nhất của HTC trong năm 2013, chuẩn bị được phát hành đồng loạt ở nhiều thị trường thế giới từ 15/3 này. Tuy nhiên, thông tin từ các nhà sản xuất linh kiện cho thấy, sản lượng của module camera Ultrapixel cùng một linh kiện khác trên One đang bị thiếu hụt, và điều này gây ảnh hưởng lớn tới việc sản xuất HTC One.

HTC One là smartphone Android đang được giới công nghệ chờ đón.

Riêng sản lượng linh kiện camera Ultrapixel đang bị giảm từ 20 tới 30% so với yêu cầu. Thay vì sử dụng camera 8 megapixel hay 13 megapixel như nhiều điện thoại đang có trên thị trường, HTC One lại sử dụng camera 4 megapixel với công nghệ cảm biến đa lớp.

Focus Taiwan đưa ra nhận định từ giới phân tích Đài Loan cho biết, lượng HTC One xuất xưởng trong thời gian tới chỉ từ 800.000 đến 1.200.000 máy, thay vì 4 triệu máy như ban đầu. Thậm chí, tổng lượng HTC One xuất xưởng ra trong nửa đầu năm nay chỉ được hơn 10 triệu máy, thấp tới 1/3 so với mức dự đoán đạt 14 tới 15 triệu máy như trước.

Tại sự kiện ra mắt diễn ra cuối tháng 2 vừa rồi, HTC hứa hẹn sẽ tung One từ 15/3 trên toàn cầu. Nhưng theo dự đoán từ các trang mạng Đài Loan, nhiều thị trường sẽ phải đợi tới tận tháng 5 mới bắt đầu phát hành sản phẩm. HTC được cho là sẽ ưu tiên cho các thị trường lớn, nhà mạng mạnh như tại Mỹ, châu Âu để cạnh tranh với đối thủ Galaxy S IV sắp được Samsung trình làng vào 14/3.

Tại Việt Nam, dự kiến HTC One sẽ được giới thiệu và bán chính hãng vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới, giá dự kiện chưa được tiết lộ.

Tuấn Anh