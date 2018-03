CEO HTC dùng M7 màu trắng tại tiệc cuối năm / Camera của HTC M7 sử dụng công nghệ ultrapixel / HTC M7 sẽ trình làng với tên One

Bức hình được cho là HTC One phiên bản màu đen.

Trang Twitter Evleaks tiếp tục cung cấp thêm bức hình được cho là ảnh chính thức của HTC One (M7) nhưng là phiên bản màu đen. Tuy nhiên, ngoại hình và thiết kế không khác biệt nhiều so với bản màu bạc lộ diện lúc trước. Trong đoạn teaser 30 giây về HTC One mới được hãng điện thoại Đài Loan tung lên mạng cũng cho thấy những chi tiết trùng với hai bức hình đã được Evleaks cung cấp.

Với những hình ảnh rò rỉ trước khi xuất hiện chính thức, HTC One được nhiều trang công nghệ như The Verge, Engadget hay GSM Arena... nhận xét là có thiết kế khá giống với BlackBerry Z10, cũng như có nét hao hao iPhone 5, như vỏ nhôm với đường viền vát nhẹ bao quanh mặt trước.

iPhone 5, BlackBerry Z10 và HTC One chưa ra mắt được cho là thiết kế mang nhiều nét trùng nhau.

Theo những tin tức từ cuối năm ngoái, HTC One hay M7 là chiếc smartphone cao cấp nhất của HTC trong năm 2013 với màn hình Full HD, camera công nghệ Ultrapixel với độ phân giải 13 "chấm" và sử dụng chip 4 nhân, Android 4.1 cùng giao diện Sense 5 hoàn toàn mới.

Tuy vậy, tất cả các thông tin và hình ảnh về HTC One (M7) chỉ thật sự rõ ràng sau khi sự kiện được hãng điện thoại Đài Loan tổ chức vào 19/2 tại New York (Mỹ) kết thúc.

