Trong khi các cửa hàng trong nước niêm yết HTC One chính hãng gần 16 triệu đồng và dự kiến tới giữa tháng 5 mới bắt đầu bán ra, thì tại Mỹ, hãng điện thoại Đài Loan đã niêm yết giá bán sản phẩm này hấp dẫn hơn nhiều. Ngay trên gian hàng trực tuyến ở trang chủ của HTC, họ đưa ra mức giá cho One phiên bản 32 GB là 575 USD, tương đương khoảng 11,99 triệu đồng, phiên bản 64 GB có giá 650 USD, khoảng 13,5 triệu đồng.

Theo GSM Arena, cả hai phiên bản đều được HTC bán ra với hình thức không khóa mạng, người dùng có thể sử dụng với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào. So với mức giá ở Việt Nam thì giá bán của One tại Mỹ thấp hơn nhiều. Ở thị trường xách tay, HTC One hiện giờ khá hiếm hàng và mức giá được các cửa hàng đội lên tới trên dưới 20 triệu đồng.

Cùng với Galaxy S4, One của HTC là chiếc smartphone cao cấp và gây nhiều chú ý nhất trong thời gian qua. Sản phẩm sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối đẹp mắt, màn hình HD 4,7 inch, chip xử lý 4 nhân, chạy Android với giao diện Sense 5 thú vị và đặc biệt là camera công nghệ Ultrapixel 4 "chấm".

