Năm ngoái, khi Apple chưa tung ra iPhone 5, GooPhone cũng nhanh chân tung ra mẫu smartphone sao chép y nguyên các đường nét, chi tiết của model này bị rò rỉ qua tin đồn. Điều này khiến cho iPhone 5 ra mắt, sản phẩm của Apple còn bị GooPhone coi là "hàng nhái" sản phẩm của họ.

Bức hình về GooPhone One.

Năm nay, điều tương tự lại đang xảy ra khi chỉ một vài ngày trước khi HTC tổ chức lễ ra mắt smartphone mới mang tên One (hoặc M7), GooPhone đã công bố chiếc GooPhone One với thiết kế giống hệt. Nếu như ngoại hình của HTC One không khác với hình ảnh bị rò rỉ thì GooPhone One và sản phẩm của HTC sẽ có kiểu dáng giống hệt nhau. Dù ra mắt trước, với nhiều người GooPhone One vẫn sẽ là sản phẩm "nhái".

So với những hình ảnh bị rò rỉ về HTC One (M7), GooPhone One trông không khác gì.

Theo Phone Arena, tuy giống về ngoại hình nhưng bên trong GooPhone One lại không được trang bị những tính năng ngang ngửa như One "xịn". "Hàng nhái" sử dụng chip lõi tứ MT6589 của MediaTek, chạy hệ điều hành Android với giao diện Lewa OS. Màn hình chỉ có 4,7 inch và độ phân giải chưa đến 1.080p, RAM 1 GB duy nhất camera được giới thiệu cũng là 13 megapixel. Điểm hơn là GooPhone One hỗ trợ 2 SIM.

Vào 11 giờ tối nay, HTC sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt tại New York (Mỹ) để ra mắt sản phẩm mới. Chiếc smartphone One với tên mã M7 được cho là "nhân vật" chính của sự kiện này.

Tuấn Anh

Ảnh: Gizchina