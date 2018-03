Màn hình Galaxy S4 bị 'tra tấn' bằng dao nhọn và chìa khóa / HTC One đọ dáng với Samsung Galaxy S4

HTC One với thiết kế vỏ nhôm nguyên khối đang cạnh tranh với Samsung Galaxy S4 kiểu truyền thống với vỏ nhựa.

Thay thế cho chất liệu Polycarbonate trên One X và One X+ năm ngoái, HTC One sử dụng chất liệu vỏ nhôm và thiết kế nguyên khối tương tự như iPhone 5 của Apple. Điều này khiến cho không ít người tò mò về độ bền ở vỏ của One khi mà iPhone 5 bị chê trách khá nhiều về chất lượng vỏ với hiện tượng dễ bị móp và tróc viền.

Để thử nghiệm độ bền của HTC One, trang công nghệ Phone Buff đã có màn "tra tấn" mẫu điện thoại này bằng một loạt các vật dụng cứng và nhọn như chìa khoá, dao sắc và thậm chí là dùng đến cả búa. Màn hình bị cào và chém bởi dao hay khoá sau đó nện bằng búa. Trong khi vỏ nhôm được thử thách bằng các màn chọc, cắt và dùng khoá cứa vào vỏ.

Sau màn thử thách, kết quả cho thấy màn hình là linh kiện thuộc hàng bền nhất của One khi không gặp phải xước cũng như nứt vỡ sau nhưng màn tra tấn từ Phone Buff. Phần lưng nhôm của One có khả năng chống xước khá tốt khi không chịu nhiều ảnh hưởng từ chìa khoá, nhưng vẫn để lại một vài vệt xước mờ khi cắt bằng dao.

Trong khi đó, phần viền nhôm với đường cắt sáng loáng như trên iPhone 5 có vẻ khó tróc sơn hơn nhưng cũng có thể bị xước và mềm như trên sản phẩm của Apple.

Xem video tra tấn HTC One bằng búa, dao và chìa khoá:

Mỹ Anh

Video: PhoneBuzz