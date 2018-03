HTC One có thể khan hàng vì thiếu linh kiện / HTC One xuất hiện tại TP HCM

HTC One được bán muộn hơn dự kiến khi ra mắt.

Chia sẻ với Wall Street Journal, một quan chức giấu tên của HTC cho biết hãng đang gặp vấn đề trong khâu quản lý nguồn linh kiện từ các đối tác cung ứng khi lượng linh kiện đặt mua bị thấp hơn dự kiến, điều này gây khó khăn cho việc sản xuất One dẫn đến sản lượng máy làm ra thấp hơn mong muốn. Theo Underwired, lý do trên khiến cho thời gian giao hàng HTC dự kiến ban đầu là 15/3 như thông báo ở lễ ra mắt đã được chuyển tới cuối tháng 3, muộn hơn khoảng 2 tuần.

Trước đó, đã xuất hiện tin đồn nguồn cung cấp cảm biến Ultrapixel dành cho loại camera thế hệ mới trên One gặp vấn đề khiến cho lượng máy xuất xưởng sẽ thấp hơn nhiều so với mong chờ của HTC, gây ra tình trạng khan hiếm hàng thời gian đầu. Ngoài camera, vấn đề về vỏ nhôm nguyên khối cũng được cho là nguyên nhân khiến cho việc sản xuất One gặp khó khăn và không đạt năng suất như mong đợi. So với vỏ Polycarbonate như trên One X và One X+ năm ngoái, vỏ nhôm của One có độ chi tiết cao và đòi hỏi quá trình sản xuất tỉ mỉ hơn.

Sự trì hoãn của One có thể khiến cho đối thủ của HTC là Samsung vui mừng khi sự chênh lệch thời điểm phát hành với S4 được rút ngắn. Trên thế giới, chiếc Galaxy mới nhất của Samsung dự kiến lên kệ vào cuối tháng 4 này và sự chênh lệch một vài tuần có thể khiến cho không ít người dùng băn khoăn khi chọn One hay đợi S4. Tại Việt Nam, HTC One dự kiến được phát hành chính hãng vào giữa tháng 4, còn Galaxy S4 là vào đầu tháng 5.

Mỹ Anh