Ảnh chụp của HTC One so sánh với iPhone 5 trong điều kiện thiếu sáng.

Trong các bài đánh giá mới nhất về chiếc HTC One, hầu hết các trang công nghệ lớn đều rất ấn tượng với khả năng chụp thiếu sáng của sản phẩm này. Tuy nhiên, model của HTC dù có thể đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh khi thử nghiệm trong ánh sáng yếu nhưng khi chụp đủ sáng, hình ảnh lại chưa thể hiện được độ nét như mong đợi. Lý do được Phandroid dự đoán có thể do HTC đã sử dụng bộ lọc nhiễu trong cả các tình huống không cần thiết.

Nguồn tin trên khẳng định HTC One sẽ nhận được bản cập nhật phần mềm mới vào tháng 4 tới đây chủ yếu tăng khả năng chụp hình của camera. Trong một số thử nghiệm với firmware bị rò rỉ, Phandroid cho rằng One chụp ảnh trong ánh sáng yếu tốt hơn, các chi tiết đặc biệt ở góc hình cũng sắc nét hơn hẳn so với trước đây.

Hình ảnh thử nghiệm so sánh giữa One phiên bản phần mềm mới (bên phải) và cũ (bên trái).

Thông số kỹ thuật máy ảnh của HTC One:

- Độ phân giải 4 megapixel, kích thước 1/3 inch, kích cỡ điểm ảnh 2 micron.

- Độ nhạy sáng ISO từ 100 đến 1.600.

- Ống kính góc rộng 28 mm, f/2.0, hệ thống chống rung OIS 2 trục 2.000 Hz, 5 thấu kính.

- Chụp liên tiếp 8 khung hình/giây, 99 bức hình trong một lần bấm với khả năng lấy nét liên tục lại.

- Quay video Full HD tốc độ 30 khung hình mỗi giây, quay video Full HD với HDR với tốc độ 28 khung hình mỗi giây, HD ở tốc độ 60 khung hình mỗi giây.

Tuấn Hưng