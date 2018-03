HTC One X bản đặc biệt xuất hiện trên eBay / HTC bán One X phiên bản 16 GB tại VN

Quản lý HTC khu vực Bắc Á, Jack Tong, thông báo hãng điện thoại Đài Loan đã bắt đầu tung ra bản cập nhật Android 4.1.2 Jelly Bean cho smartphone đầu bảng của mình, HTC One X. Các model phiên bản quốc tế, dùng chipset lõi tứ Tegra 3, tại châu Á và châu Âu nằm trong diện được nâng cấp, riêng phiên bản lõi kép tại Mỹ vẫn chưa có kế hoạch.

One X là smartphone đầu tiên của HTC được lên Android Jelly Bean chính thức. Ảnh: Tuấn Anh.

Lần cập nhật này không chỉ mang lại cho HTC One X hệ điều hành Android phiên bản Jelly Bean mà còn được bổ sung giao diện Sense UI mới nhất, Sense UI 4+. Người dùng sử dụng cách cập nhật trực tiếp ngay trên điện thoại qua phương thức OTA, gói cập nhật có dung lượng hơn 300 MB.

Xem ảnh giao diện Sense UI 4+ trên HTC One X Jelly Bean

Tuy nhiên theo Android Central, hiệu năng sẽ là điểm đáng chú ý nhất của HTC One X sau khi được nâng cấp. Trang mạng này cho biết, bản ROM Android 4.1.1 từng rõ rỉ trước đó dành cho One X đã giúp cho smartphone này có điểm đánh giá hiệu năng Quadrant Benchmark lên tới 7.031 điểm, cao hơn hẳn so với mức hơn 5.000 điểm của One X chạy Android 4.0.

Ngoài One X, HTC cũng cho biết họ sẽ nâng cấp One S "lõi kép" lên Android Jelly Bean tuy nhiên lịch cụ thể chưa được thông báo.

Mỹ Anh