M7 sẽ mang tên One.

Trước đó, đích thân Peter Chou, chủ tịch của HTC, đã tiết lộ về chiếc M7 trong buổi tiệc cuối năm của hãng. Tuy nhiên, theo thông tin vừa được trang Twitter nổi tiếng @evleaks tiết lộ, chiếc smartphone Android đầu bảng trong năm 2013 của HTC sẽ mang tên đơn giản HTC One, thay vì M7. Thậm chí, một bức hình chụp thử từ camera của sản phẩm cũng được trang mạng này tung lên.

Ảnh chụp thử từ HTC One vừa được @evleak tung lên mạng.

HTC One hay M7 được giới công nghệ săn đón trong thời gian qua khi là chiếc smartphone cao cấp nhất của hãng Đài Loan, kế tiếp cho các model One X và One X+ năm ngoái. Điểm nổi bật của sản phẩm sẽ là sở hữu màn hình Full HD 5 inch và camera 13 megapixel công nghệ Ultrapixel siêu sắc nét như những tin tức rò rỉ thời gian qua. Máy cũng sẽ chạy Android với bộ xử lý 4 nhân tốc độ cao nhưng đi kèm giao diện Sense 5 mới.

Theo GSM Arena, nhiều khả năng HTC sẽ công bố One hay M7 tại một sự kiện diễn ra vào ngày 19/2 tới tại New York (Mỹ).

Tuấn Anh