Mặt trước và sau của HTC M7 lộ trước lễ công bố / Ảnh thực tế HTC M7 với giao diện Sense 5 / Hình ảnh mới về HTC M7 màn hình Full HD 'siêu mịn'

HTC M7 sử dụng giao diện Sense 5 mới nhất. Ảnh: Gadgets.

Nếu đây là sự thật thì mẫu smartphone mới nhất của hãng sản xuất Đài Loan này sẽ được trình làng trước cả sự kiện MWC 2013 diễn từ 25/2 đến 28/2 tại Barcelona (Tây Ban Nha). GSM Arena cho biết HTC M7 sẽ có hai màu để khách hàng lựa chọn là đen và trắng/bạc. Giá bán của sản phẩm vẫn chưa được tiết lộ.

Theo nhiều tin đồn trước đây, HTC M7 có thể được trang bị màn hình 4,7 inch độ phân giải Full HD, bộ xử lý bốn lõi, camera 13 megapixel và sử dụng giao diện Sense 5 mới nhất. Về thiết kế, máy có phần vuông vắn hơn hai "đàn anh" là One X và One X+ nhưng có phần viền bao quanh tương tự. Trong khi đó, mặt sau của M7 lại được dự đoán là làm bằng chất liệu polycarbonate giống One X+.

Các nguồn tin cho biết HTC sẽ cho xuất xưởng khoảng 4 đến 5 triệu smartphone M7 trong quý I năm nay.

Thanh Tùng