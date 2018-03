HTC E1 xuất hiện trên website của HTC Trung Quốc.

Trong khi HTC One vẫn đang khiến người dùng chờ đợi khi chưa được phát hành rộng rãi trên thị trường thì tại Trung Quốc, hãng điện thoại Đài Loan tiếp tục giới thiệu thêm smartphone mới. Model mang tên E1 vừa xuất hiện trên trang trang chủ của HTC tại Trung Quốc, cũng như trên kệ của một số cửa hàng. Theo Engadget, HTC E1 được cho là nằm ở phân khúc tầm trung với giá bán khoảng 275 đến 307 USD, trên dưới 6 triệu đồng.

Điểm gây chú ý ở sản phẩm nằm ở thiết kế khi phần loa ngoài ở mặt trước mang kiểu cách khá giống One. Tuy nhiên, bên dưới màn hình vẫn là ba phím cảm ứng cho thấy việc E1 không có loa BoomSound như model cao cấp nhất của HTC. Phần lưng của máy lại được thiết kế lấy ý tưởng từ smartphone One X và One X+ năm ngoái, cả phần loa ngoài ở lưng lẫn phần viền bảo vệ camera.

Smartphone mới của HTC có tới 6 màu sắc và kiểu trang trí nắp lưng khác nhau.

HTC E1 được trang bị tới 2 SIM, chạy Android 4.1 và dùng giao diện Sense 4+. Trong khi camera phụ có độ phân giải 2,1 megapixel với f/2.0, tích hợp công nghệ ImageChip thì camera ở lưng hỗ trợ quay video HD 720p và chưa rõ số "chấm". Sản phẩm còn được trang bị màn hình 4,3 inch với độ phân giải 800 x 480 pixel, chip lõi kép tốc độ 1,5 GHz và RAM 1 GB, đi kèm NFC và Bluetooth 4.0.

Ảnh thực tế HTC E1

Video thực tế HTC E1

Tuấn Anh

Ảnh: Engadget