Phiên bản giá rẻ của HTC One lộ diện / Đánh giá HTC One, smartphone được chờ đợi nhất hiện nay

Desire 600 có thể coi là một phiên bản rút gọn của HTC One khi dùng chip Snapdragon 200 4 nhân tốc độ 1,2 GHz (Cortex A5), RAM 1 GB, màn hình 4,5 inch sử dụng công nghệ S-LCD 2 với độ phân giải qHD 960 x 540 pixel. Máy có camera chính 8 megapixel hỗ trợ quay video HD 720p, cùng một camera phụ ở mặt trước độ phân giải 1,6 megapixel. Bộ nhớ trong 8 GB đi kèm pin dung lượng 1.860 mAh.

Điểm đáng chú, Desire 600 vẫn sở hữu giao diện Sense 5 có màn hình BlinkFeed giống như One, thay vì dùng giao diện Sense 4 như One X, One X+ hay Butterfly. Mặt trước của máy cũng sở hữu hệ thống loa kép BoomSound giống như trên One. Tuy nhiên, kiểu dáng của Desire 600 trông không ấn tượng như One, mặt lưng thiết kế đơn giản.

Desire 600 hỗ trợ 2 sim, dự kiến sẽ bán ra tại châu Âu và Trung Á ngay tháng 6 với 2 màu đen và trắng. Giá bán cụ thể chưa được thông báo.

Một số hình ảnh về Desire 600:

Tuấn Anh

Ảnh: HTC