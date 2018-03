Doanh số bán smartphone của HTC bằng 2 lần năm ngoái

Doanh thu của HTC đạt kỷ lục trong quý I. Ảnh: Daylife.

So với cùng thời gian này năm ngoái, số smartphone bán ra của HTC tăng 192%, và tăng 6% so với quý trước. Doanh thu của hãng đạt 3,6 tỷ USD, mức kỷ lục từ trước tới nay và tăng 174,5% so với năm ngoái. Lợi nhuận ròng trong quý của hãng là 517 triệu USD, gấp 3 lần năm ngoái.

Giá trung bình một chiếc di động của HTC là 359 USD, tăng 6% so với năm ngoái. Trong quý, HTC cũng đã mua 82 bằng sáng chế và đăng ký 14 sáng chế khác nhau, việc tập trung mạnh vào các danh mục kinh doanh và phát triển, hãng đã tuyển dụng thêm tới 1.000 người.

Nhà sản xuất Đài Loan cho biết, hãng kỳ vọng sẽ bán được 11 đến 11,5 triệu chiếc di động trong quý II, tăng 2 lần so với năm ngoái, đưa doanh thu lên 4,2 tỷ USD.

Sự phát triển của HTC được cho là nhờ thành công của Android, đây là thời kỳ mà dòng Desire của hãng và những mẫu smartphone cấu hình mạnh mẽ, giao diện Sense đang trở thành đối thủ lớn với các thương hiệu khác trên thị trường.

Quốc Khánh