HTC ra thêm One VX 'lõi kép' dành riêng cho thị trường Mỹ / Ảnh thực tế HTC One VX lõi kép giá tốt

Được thông báo sẽ có mặt trên thị trường từ tuần đầu tháng 12, nhưng thực tế phải tới lễ Giáng sinh, One VX mới bắt đầu được nhà mạng AT&T (Mỹ) bán ra thị trường với giá 400 USD (không kèm hợp đồng), và 50 USD nếu đăng ký dùng hợp đồng hai năm. Đây là chiếc smartphone Android màn hình rộng nhưng có giá bán thấp nhất của HTC.

One VX được trang bị màn hình S-LCD giống One X, nhưng có kích thước 4,5 inch và độ phân giải qHD 960 x 540 pixel thấp hơn. Máy dùng chip lõi kép Qualcomm Snapdragon MSM8930 tốc độ 1,2 GHz, có GPU Adreno 305 và 1 GB RAM. Ngoài bộ nhớ trong 8 GB, máy có thêm khe cắm thẻ nhớ microSD. Camera ở mặt lưng có độ phân giải 5 megapixel. One VX hỗ mạng di động LTE.

One VX được phát hành tại thị trường Mỹ với giá 400 USD cho model không kèm hợp đồng thuê bao. Sản phẩm được phân phối bởi nhà mạng AT&T nên hộp đựng không giống với các máy Android khác của HTC. Phụ kiện đi kèm có củ sạc và cáp nối USB.

Đây là chiếc smartphone màn hình rộng 4,5 inch có giá bán mềm nhất của HTC.

Máy có màn hình 4,5 inch sử dụng công nghệ S-LCD 2 như trên One X nhưng độ phân giảiu là qHD 960 x 540 pixel giống One S.

Màn hình nhỏ hơn 0,2 inch nhưng trông One VX gọn gàng hơn One X.

Mặt sau thiết kế đơn giản với phần đầu và đuôi máy có viền bẻ cong.

One VX chỉ có camera 5 megapixel nhưng vẫn hỗ trợ quay video Full HD. Nắp lưng của máy có thể tháo nhưng pin được dính liền vào thân.

Mặt trước có thêm camera phụ độ phân giải VGA.

One VX chạy Android 4.0.4 với giao diện Sense 4, sử dụng chip lõi kép tốc độ 1,2 GHz với RAM 1 GB.

Mỹ Anh

Ảnh: Gsmarena