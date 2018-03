HTC trình làng Sensation XL 4,7 inch / Ảnh thực tế HTC Sensation XL / Ngắm HTC Sensation XE sắp bán ở VN / HTC Rhyme sắp bán tại Việt Nam

Báo cáo tài chính quý III của HTC cho thấy công ty đã có một quý kinh doanh tốt đẹp. Doanh số và doanh thu tiếp đà tăng trưởng giúp công ty Đài Loan dễ dàng đạt được mục tiêu.

Doanh số khổng lồ của HTC trong Quý III có sự đóng góp lớp của smartphone Sensation.

HTC bán được khoảng 13,2 triệu thiết bị trong 3 tháng qua, mang lại mức doanh thu 4,54 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng 93% so với quý III năm 2010. Doanh số bán ra luôn tỷ lệ thuận với lãi ròng. HTC lãi 625 triệu USD, tăng 7% so với quý II năm nay và tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng sản phẩm bán ra của HTC tăng vọt là nhờ sự ra đời của hai smartphone Sensation XE và Sensation XL, cùng với niềm hy vọng kết nối cảm xúc giữa khách hàng và công ty, với tên gọi HTC Rhyme, smartphone sẽ bán ra vào quý IV năm nay.

HTC hy vọng bán được khoảng 12 đến 13 triệu máy trong quý IV, thấp hơn so với những gì hãng đã làm được ở 3 tháng vừa qua.

Anh Quân