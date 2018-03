HTC Butterfly màu trắng xuất hiện ở Trung Quốc / HTC Butterfly có giá 750 USD ở Singapore / HTC ra Mini, điều khiển kiêm điện thoại cho Butterfly 5 inch

HTC là hãng đầu tiên ở Việt Nam phát hành điện thoại màn hình Full HD.

HTC trở thành hãng điện thoại đầu tiên ở Việt Nam phát hành điện thoại có màn hình Full HD với model Butterfly. Với mức giá 16.990.000 đồng, Butterfly cũng trở thành chiếc smartphone đắt nhất của HTC trên thị trường hiện nay, vượt qua cả One X và One X+. Sản phẩm được bán ra ở Việt Nam ngay từ ngày hôm nay, 18/2, không đi kèm với các khuyến mại thường thấy của HTC ở dòng cao cấp như tai nghe Beats Solo HD hay urBeats.

Bù lại, người dùng được sở hữu chiếc điện thoại thông minh có màn hình siêu mịn. Butterfly được trang bị màn hình 5 inch công nghệ S-LCD 3 có khả năng hiển thị tốt, nhưng đặc biệt nhất là độ phân giải đạt chuẩn Full HD 1.080p giúp mật độ điểm ảnh cao tới 440 ppi. Trang bị này cho hình ảnh rất sắc nét và mịn, tốt hơn nhiều điện thoại màn hình HD khác như Note II, S III hay One X+, thậm chí còn hơn nhiều iPhone 5.

Bên cạnh đó, smartphone của HTC chạy hệ điều hành Android 4.1 với giao diện Sense 4 mới. Máy dùng chip lõi tứ Snapdragon S4 Pro tốc độ 1,5 GHz, RAM 2 GB cao gấp đôi One X+, cùng với camera 8 megapixel tương tự như One X và One X+. Butterfly có thiết kế mỏng 9,1, nặng 140 gram với ba màu sắc khác nhau gồm đen, trắng và đỏ.

Ảnh thực tế HTC Butterfly tại Việt Nam

Tuấn Anh