HTC One Mini ra mắt tháng 7

Một loạt ảnh về thiết bị được các blogger công nghệ tin là One Mini, hay còn có tên mã M4, đã được đăng trên trang orte.delfi.ee. Sản phẩm có kiểu dáng và cấu hình trùng với các tin đồn trước đó với màn hình 4,3 inch độ phân giải HD 720p, chip lõi kép, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB và camera 4 chấm với công nghệ Ultrapixel.

One Mini dự kiến có mặt vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 với giá khoảng 530 USD. Màn hình 4,3 inch không thực sự "mini", nhưng giống như Galaxy S4 Mini, sản phẩm sẽ tiếp cận dễ dàng hơn những người thích One nhưng ghét điện thoại kích cỡ lớn.

Ảnh so sánh One và One Mini (màu đen):

Châu An