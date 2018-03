Samsung Galaxy S4 so dáng và pin với HTC One / HTC One bản chính thức sẽ chụp ảnh đẹp hơn / HTC One có giá khoảng 16 triệu tại TP HCM

Đại diện của HTC cho biết mẫu điện thoại One tại Mỹ cũng được "hàng trăm nghìn" khách hàng đăng ký nhận thông tin về sản phẩm khi máy bắt đầu được bán. Tuy vậy, người này không nói rõ con số cụ thể.

Hàng trăm nghìn khách hàng đã đăng ký nhận thông tin đặt mua HTC One. Ảnh: The Verge.

Mặc dù không phải là đơn đặt hàng nhưng số lượng người đăng ký nhận thông tin về HTC One cho thấy mẫu smartphone cao cấp nhất của hãng Đài Loan được người dùng tại Mỹ đón nhận đông đảo. Để nhận các tin tức mới về HTC One cũng như thời điểm bán máy, người dùng chỉ cần để lại email trên website của hãng.

Jason Mackenzie, Giám đốc của HTC, cho biết hãng đang thảo luận với các nhà mạng và kênh bán lẻ tại Mỹ về thời điểm giao hàng đồng loạt sản phẩm tại Mỹ. Theo dự kiến, sản phẩm sẽ bắt đầu được tung ra tại châu Âu, châu Á và Mỹ vào cuối tháng 4 năm nay, chỉ trừ Anh, Đức và Đài Loan.

Theo Phone Arena, One là cơ hội để HTC có thể trụ vững trên thị trường. Các sản phẩm cao cấp ra mắt trước đây của hãng không gặt hái được nhiều thành công như mong đợi. Ví dụ One X có pin kém Galaxy S III nên khiến cho Samsung vươn lên trước, ngay cả khi HTC tung ra One X+ vẫn không thể thay đổi được tình thế.

Thanh Tùng