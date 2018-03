Samsung Galaxy S6 edge đọ camera với HTC One M9

Sau gần 2 ngày bình chọn cho các ảnh chụp thử từ Galaxy S6 edge và HTC One M9, đã có 590 lượt bình chọn. Trong đó, Phone 1 đạt 21 % với 125 phiếu trong khi Phone 2 là 79% với 465 phiếu. Đa số người dùng cũng nghiêng về phương án Phone 1 là One M9 và Phone 2 là Galaxy S6 edge với 216 phiếu, chiếm 71%.

Nhiều độc giả đều cho rằng cả hai máy đều chụp rất tốt nhưng Phone 2 ưu việt hơn khá nhiều so với Phone 1 ở khả năng chụp thiếu sáng.

Kết quả: Phone 1 là HTC One M9 và Phone 2 là Samsung Galaxy S6 edge.

Xem lại ảnh chụp từ S6 edge và One M9

Theo nhận định của VnExpress Số Hoá, cả hai máy đều chụp rất tốt, chất lượng đều thuộc dạng hàng đầu hiện nay so với các smartphone. Ảnh chụp ban ngày với đủ sáng đều rất khó nói model nào chụp tốt hơn và sự chênh lệch chỉ thể hiện nhiều ở ảnh chụp thiếu sáng. Ở khung cảnh thứ nhất, cùng thời điểm nhưng có thể thấy việc tái tạo màu trời ở hai máy là khác nhau, One M9 có thiên hướng hơi lẫn màu xanh lá còn S6 edge thiên về xanh da trời. Quan sát bên ngoài cho thấy ảnh chụp từ S6 edge đúng màu hơn nhưng hơi đậm so với thực tế.

Trong ảnh chụp thứ hai, cả hai máy đều cho bokeh chuyển vùng nét và mờ tốt nhưng S6 edge cho ảnh sáng hơn dù cùng lấy nét vào một điểm. Trong khung cảnh thứ 3, One M9 lại ưu việt hơn do ảnh trong và sáng hơn so với đối thủ.

Khung cảnh thứ 4, cả hai máy đều chụp rất tốt dù thời điểm là xế chiều, không còn ánh nắng trực tiếp. S6 edge cho thiên hướng màu rực hơn một chút so với thực tế. Khung cảnh thứ 5 cho thấy sự khác biệt khá rõ khi chụp tối. S6 edge cho ảnh ít nhiễu và mịn hơn so với One M9. Ở khung cảnh cuối cùng, di động của HTC tỏ ra ưu thế khi chụp macro bông hoa với độ nét cao và màu sắc tốt hơn.

M9 chụp macro tốt nhưng S6 edge nhỉnh hơn ở khả năng chụp tối.

Với mẫu One M9, HTC đã quay trở lại cuộc đua về số "chấm" khi trang bị cảm biến lên tới 20,7 megapixel và chỉ sử dụng một camera thay vì kép như trên dòng M8 năm ngoái. Công nghệ Ultrapixel của hãng cũng chỉ áp dụng với camera phía trước hỗ trợ selfie. M9 cũng sở hữu đèn flash dual-tone và mặt ống kính được bảo vệ bằng sapphire chống xước, khắc phục nhược điểm bị chê khá nhiều trên các thế hệ trước.

Trong khi đó, ngoài màn hình cong thu hút nhiều sự chú ý, Galaxy S6 edge của Samsung cũng được đánh giá rất cao về khả năng chụp ảnh. Camera của máy có cảm biến 16 megapixel nhưng ưu việt hơn One M9 ở công nghệ chống rung quang học đi kèm.

HTC One M9 và Galaxy S6 edge.

Tuấn Hưng