One mở màn cho cuộc lột xác của HTC / Hiệu năng Galaxy S4 8 lõi đánh bại mọi điện thoại Android

Cuộc chiến giữa fan của Apple và Samsung vẫn tồn tại, những đối thủ khác của Samsung là Sony và LG cũng có những sản phẩm đáng chú ý đầu năm. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang bị gạt sang một bên vì sự nổi lên của chiếc điện thoại mang tên One.

Galaxy S4 (trái) và One.

Khác với năm 2012 khi One X không có "cửa" cạnh tranh với Galaxy S III (dù đại diện của HTC nói smartphone của họ chẳng thua gì sản phẩm đến từ Hàn Quốc) và Samsung chỉ phải lo đối phó với Apple, HTC đang thực sự sở hữu một chiếc điện thoại "đáng đồng tiền bát gạo" khiến Samsung phải dè chừng.

Bài viết này không đề cập đến sự hơn kém cấu hình. Việc màn hình này sáng hay nét hơn màn hình kia, điểm benchmark máy này cao hơn máy kia có thể giúp các trang web xếp hạng điện thoại, nhưng trong trường hợp này sẽ không mấy ý nghĩa với người tiêu dùng bởi màn hình Full HD, vi xử lý, hiệu năng, tốc độ... của 2 máy đều mạnh và hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Cũng sẽ ít có người dùng phổ thông nào khi mua máy lại soi từng điểm ảnh, so đo từng giây mở một trang web như các chuyên gia hay người am hiểu công nghệ.

Hơn thế nữa, các hãng điện tử đã thấm thía bài học rằng thông số kỹ thuật "ngon" không phải là thứ duy nhất đảm bảo thành công cho một thiết bị. Đã có nhiều công ty chạy đua tăng chip, RAM... cho điện thoại để rồi vẫn nhận thất bại thảm hại. Vì vậy, bài viết sẽ chỉ bàn về thiết kế, tính năng và lợi thế trên thị trường của Samsung Galaxy S4 và HTC One.

Thiết kế

One đẹp hơn Galaxy S4. Đây không phải là lời khẳng định mang tính tuyệt đối bởi cũng có rất nhiều người thích kiểu dáng của Galaxy S4, nhưng nhìn chung điểm số nghiêng về phía thiết bị của HTC. One là smartphone khiến không ít người sẽ "phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên". Nó có vỏ nhôm nguyên khối cứng cáp, mạnh mẽ, nam tính và hoàn toàn mới mẻ so với những gì mẫu điện thoại na ná nhau của HTC trước đây. Sản phẩm liên tục đón nhận các comment (bình luận) ca ngợi trong các bài viết trên Số Hóa và trên các diễn đàn công nghệ.

Trong khi đó với Galaxy S4, người khen cũng lắm mà kẻ chê cũng nhiều. Không thể phủ nhận Galaxy S4 là một điện thoại hấp dẫn, nhưng vẫn có người thất vọng vì máy không khác nhiều so với Galaxy S III. Sản phẩm này trên thực tế ấn tượng hơn so với ảnh chụp và tạo cảm giác rất thoải mái, dễ chịu khi cầm trên tay.

HTC One thu hút vì thiết kế đẹp.

Nếu chấm điểm thiết kế, One sẽ được 9 còn Galaxy S4 được 8. Tuy nhiên, khi bán ra thị trường, mẫu điện thoại đến từ Hàn Quốc sẽ vẫn có lợi thế hơn hẳn One. Hãy nhìn lại những lời khen dành cho One. Đó là sự cứng cáp, sự mạnh mẽ và hầu hết người khen là nam giới, là thành viên trên các diễn đàn công nghệ (nơi phái mạnh chiếm số đông). Còn với giới nữ - nhóm người sử dụng cũng góp phần không nhỏ vào doanh số smartphone, không nhiều người sẽ chọn các mẫu máy "nam tính" như One hay Xperia Z. Chưa kể, cả những chuyên gia đánh giá sản phẩm hàng đầu cũng thừa nhận One khó cầm và khó thao tác bằng một tay hơn.

Ngược lại, từ khi Galaxy S III ra đời, đại diện của Samsung đã chia sẻ rằng thiết kế của dòng sản phẩm này là "vì con người". Galaxy S III bị chê quá bo góc, vậy tại sao Samsung vẫn tiếp tục bảo thủ theo đuổi phong cách này trong Galaxy S4 mà không quay lại kiểu dáng vuông vắn như Galaxy S II và những sản phẩm của đối thủ? Đơn giản một chiếc điện thoại chỉ đẹp thôi là chưa đủ mà còn phải đạt được sự "hợp lý và nhất quán", nhất là khi màn hình đã tăng lên mức khá to là 4,8-5,5 inch. Galaxy S4 được thiết kế để vừa đảm bảo nó là một điện thoại đẹp (tất nhiên không phải là đẹp nhất) vừa giúp máy linh hoạt và không quá to, quá bất tiện cho người sử dụng.

Mỗi hãng có một chiến lược riêng, hướng đến các nhóm khách hàng riêng và có những điểm mạnh nhất định. One nổi bật về thiết kế và chắc chắn sẽ thu hút lượng khách hàng lớn trong năm 2013, nhưng rõ ràng, sản phẩm phải được có sự hài hòa, phù hợp với cả hai giới thì mới có thể đạt doanh số khổng lồ như iPhone và Galaxy S III.

Tính năng

Tính năng chính là trọng tâm phát triển của Samsung đối với Galaxy S4 nên sản phẩm dễ dàng chiến thắng ở phần này. HTC mới đây đã đổi slogan của hãng, trong đó có một điểm nhấn là "playful" (vui vẻ, ý nói HTC sẽ tăng cường phát triển các tính năng dựa trên nhu cầu của người dùng). Nhưng nếu xét về tiêu chí "playful" thì Galaxy S4 tỏ ra hơn hẳn. Trong toàn bộ lễ ra mắt sản phẩm ở New York (Mỹ), cấu hình S4 chỉ được nhắc đến trong một slide xuất hiện vào cuối chương trình. Dù có thể không hài lòng về thiết kế, người xem vẫn phải ồ lên trước các màn trình diễn tính năng đầy sáng tạo và lôi cuốn trong Galaxy S4. Hoặc có thể hình dung, một người dùng bình thường bước vào cửa hàng điện thoại và được giới thiệu cách vẫy tay để lật trang, chụp ảnh bằng cả camera trước và sau cùng lúc rồi tạo thiệp gửi cho bạn bè, bộ vỏ cover có thêm màn hình phụ hiển thị thông tin mà không cần mở máy... là họ đã dễ dàng bị chinh phục (dù có thể các tính năng đó về sau hiếm khi được sử dụng).

Galaxy S4 lại dễ chinh phục số đông người dùng vì những tính năng hấp dẫn như Dual Camera.

Trong khi đó, ultrapixel là công nghệ tâm điểm trong HTC One. Cảm biến ảnh trên smartphone này là 4 megapixel nên kích cỡ điểm ảnh to hơn, thu được nhiều ánh sáng hơn. Chuyên gia Symon Whitehor của HTC ví điều này giống như khi hứng nước: các camera khác sử dụng nhiều cốc nhỏ để hứng còn One dùng một chiếc thùng to nên hiệu quả hơn. Ảnh cỡ 4 "chấm" cũng dễ chia sẻ lên các mạng xã hội hơn. Tuy nhiên, chiến lược này của HTC lại khá mạo hiểm. Một mặt họ muốn hướng người dùng đến những điều "playful" thay vì các con số cấu hình khô khan, một mặt họ sẽ phải vất vả chứng minh rằng 4 megapixel vẫn hơn 13 megapixel (với người dùng phổ thông, con số 13 chấm vẫn ấn tượng hơn 4 chấm) qua việc diễn giải đầy tính kỹ thuật về điểm ảnh, về ánh sáng, về dung lượng ảnh nhỏ... như ở trên. Mà ngay cả điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục khi các thử nghiệm gần đây cho thấy One chiếm ưu thế nếu chụp ảnh thiếu sáng, còn với môi trường đủ sáng, máy không thể hiện sự nổi trội so với iPhone 5. Có ý kiến cho rằng phần mềm của One hiện nay chưa phải là bản chính thức, nhưng rõ ràng, kể cả khi hoàn thiện thì One cũng không thể cho ra đời những bức ảnh đột phá so với iPhone được.

Lợi thế thị trường

Một lần, người viết bài này đang vào Facebook trong lúc đợi thang máy thì có một người đã tiến lại và hỏi: "Đây là Galaxy hả em? Dùng có thích không? Xem phim Hàn thấy các bạn trai xinh gái đẹp ai cũng cầm một con Galaxy chọt chọt mà tò mò quá". Giống như lợi thế ở phần thiết kế, Samsung tiếp cận được nhóm khách hàng là "các bà, các mẹ, các teen nữ" tại Việt Nam - những người mê phim Hàn và nhạc K-pop.

Một ví dụ thứ hai là trên Facebook thường xuyên xuất hiện những cuộc tranh cãi không đi đến hồi kết về One hay Galaxy S4 trong nhóm nhà báo công nghệ và các admin, thành viên diễn đàn. Còn phái nữ, nhất là các bà mẹ có con nhỏ (một trong những nhóm hoạt động Facebook tích cực nhất) lại chỉ hỏi nhau "nên mua iPhone hay là Galaxy" mà không ai đả động tới One.

Lời khen điện thoại Galaxy "hay điên cuồng" của một bà mẹ trẻ. Smartphone được nhắc đến là Note II, nhưng cũng cho thấy Samsung có lợi thế lớn khi tiếp cận người dùng Việt (nhiều trong số đó thích xem phim Hàn) so với HTC.

Hai trường hợp trên chỉ là những ví dụ mang tính cá nhân, nhưng có thể thấy HTC hiện mới chỉ hút được phái mạnh, giúp họ có doanh thu tốt trong năm 2013, nhưng không đủ để giúp họ ngự trên ngai vàng của làng di động như Samsung. Chính Peter Chou, CEO của HTC, cũng chia sẻ: "Chúng tôi đã tạo ra sản phẩm tuyệt vời với nhiều cải tiến. Các nhận xét của giới công nghệ về thiết bị rất tốt, nhưng người dùng lại không biết tới điều đó". Vì thế, nhiệm vụ mà HTC đặt ra trong năm nay là họ phải đóng vai trò trực tiếp hơn trong việc "rót vào tai" người tiêu dùng các trải nghiệm mới mẻ trên điện thoại

Trong cuộc chiến này, Samsung vẫn ở thế thượng phong bởi họ là một tập đoàn hùng mạnh, là "thương hiệu của mọi nhà", họ không chỉ sản xuất điện thoại mà cả TV, tủ lạnh, máy giặt... Họ có nguồn ngân sách marketing khổng lồ mà các đối thủ vẫn chỉ trích là "Samsung chỉ biết rải tiền vào quảng cáo". Họ có sự linh hoạt, khôn khéo trong các chiến dịch quảng bá và sự thành công của Galaxy S III cũng sẽ là lực đẩy cho sự đi lên của Galaxy S4.

Kết luận

Galaxy S4 là sản phẩm chủ lực của hãng Hàn Quốc nên họ sẽ tung ra nhiều "chiêu" để điện thoại tiếp tục thành công như với S III. Còn HTC cũng đã nhận ra sai lầm trong chiến lược quảng bá sản phẩm và đang bắt đầu đầu tư những khoản tiền lớn cho bộ phận marketing. Dòng One xứng đáng có một cơ hội để đạt vị trí đáng kể trên bảng xếp hạng smartphone giống dòng Galaxy. Sự ủng hộ và đánh giá cao của giới công nghệ là tín hiệu vui cho công ty Đài Loan. Nhưng HTC cũng cần nhìn sang Sony và Nokia vài năm gần đây: các sản phẩm của hai hãng khi mới ra đời luôn nhận được nhiều lời khen hơn chê nhưng sự ủng hộ đó không hiện thực hóa thành doanh thu sản phẩm, trong khi Apple và Samsung liên tục bị công kích lại thành công.

Châu An