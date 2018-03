Galaxy S4 'đua' cấu hình với HTC One và Xperia Z / Samsung Galaxy S4 so dáng và pin với HTC One / Galaxy S4 và HTC One - kỳ phùng địch thủ làng Android

Website Hi-tech.mail.ru vừa thực hiện một bài so sánh giữa ba màn hình Super AMOLED 5 inch của Galaxy S4, Retina 4 inch của iPhone 5 và Super LCD 3 của HTC One. Trong đó, màn hình của Galaxy S4 và HTC One sở hữu độ phân giải Full HD còn smartphone của "Quả táo" là 1.136 x 640 pixel.

Bài kiểm tra của website này dựa trên các tiêu chí như khả năng tái tạo màu sắc, độ sáng, thông số gamma, độ sắc nét hay góc nhìn.

Từ trái sang phải: Galaxy S4, iPhone 5 và HTC One.

Galaxy S4 có nhiều chế độ hiển thị, tạo ra nhiều kiểu tái tạo màu sắc khác nhau. Nếu chế độ Dynamic được đánh giá là sống động thì chế độ Movie cho màu tự nhiên, việc mà các màn hình Super AMOLED ở những thiết bị khác vốn không làm được. Chế độ Adobe RGB trên Galaxy S4 cũng được đánh giá cao bởi khả năng tái tạo màu sắc như thật nhưng vẫn chưa chính xác bằng chế độ Movie.

Trong bảng theo dõi màn hình Galaxy S4 khi bật chế độ Movie, màu xanh lá được hiển thị chính xác nhất bởi nó nằm trùng khớp với đường tiêu chuẩn. Trong khi đó, hai màu cơ bản còn lại là xanh lam và đỏ cũng nằm gần sát so với đường này.

Bảng theo dõi khả năng hiển thị của Galaxy S4.

Nếu so về độ sáng, màn hình của iPhone 5 dẫn đầu, tiếp đến là HTC One và cuối cùng là Galaxy S4. Về cân bằng trắng, Galaxy S4 khi để ở chế độ Movie hoặc Adobe RGB cho nhiệt độ màu là 6.500K trong khi iPhone 5 và HTC One lần lượt là 7.250K và 8.000K.

Nếu xét về độ tương phản và độ sâu của màu đen, màn hình Super AMOLED của Galaxy S4 vẫn cso lợi thế hơn so với hai đối thủ còn lại.

Ảnh so sánh màn hình Galaxy S4 với iPhone 5 và HTC One

Đức Trí

Ảnh: GSM Arena