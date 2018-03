Galaxy S II có thể thêm bản dùng vi xử lý Tegra 2 / Samsung ra Galaxy R dùng vi xử lý lõi kép

So với kích thước thực tế 125,3 x 66,1 x 8,5 mm ở Galaxy S II , Galaxy R I9103(125 x 66 x 9,5 mm) nhỏ hơn một chút và dày hơn 1 mm so với đàn anh. Model này cũng có trọng lượng nặng hơn, đạt 135 g so với 116 g ở S II. Ngoài ra, màn hình của Galaxy R cũng sử dụng công nghệ S-LCD với kích thước nhỏ hơn 0,1 inch, thay thế cho màn hình S-AMOLED 4,3 inch. Độ phân giải của cả hai đều là 480 x 800 pixel.

Cũng sở hữu nền tảng vi xử lý lõi kép và chạy hệ điều hành Android 2.3, tuy nhiên, thay vì sử dụng chip Exynos với tốc độ 1,2GHz thì Galaxy R lại sử dụng chip Tegra 2 với tốc độ 1GHz. Bộ nhớ RAM 1GB tương đương, nhưng thực tế hiệu năng sử dụng của Galaxy R thấp hơn một chút so với Galaxy S II.

Một khác biệt nữa ở đàn em I9103 là việc máy ảnh có cảm biến giảm xuống chỉ còn 5 Megapixel, hỗ trợ quay phim HD 720p thay vì Full HD. Pin theo máy dung lượng 1.650 mAh, thiết bị tích hợp kết nối 3G/HSDPA, Wi-Fi chuẩn n, GPS, Bluetooth với A2DP.

Samsung Galaxy R I9103 hiện mới chỉ có mặt ở thị trường xách tay chứ chưa có mặt trên phân khúc chính hãng. Tại Hà Nội, những mẫu Galaxy R đầu tiên có xuất xứ từ châu Âu, được cửa hàng CellphoneS (Thái Hà, Hà Nội) nhập về bán ra với giá tham khảo gần 11 triệu đồng.

Hình ảnh "đập hộp" Galaxy R I9103 tại Việt Nam.

Hộp đựng máy nhỏ, thiết kế tương tự như S II. Nếu thoạt nhìn mặt trước, nhiều người có thể bị nhầm giữa Galaxy R và Galaxy S II. Màn hình của Galaxy R nhỏ hơn một chút, đạt 4,2 inch. Màn hình công nghệ S-LCD của Samsung Galaxy R vẫn khá rực rỡ và có chất lượng tốt, có thể so sánh với S-AMOLED Plus trên Galaxy S II. Dù được làm từ nhựa nhưng mặt sau của Galaxy R lại khác với S II với phần giả kim loại nằm ở giữa. Góc trên màn hình là cụm cảm biến với camera phụ. Nút Home có thiết kế dài hơn một chút, hai bên là các nút Menu và Back dạng cảm ứng ẩn đi khi màn hình tắt. Camera 5 Megapixel với khả năng quay phim HD 720p. Phần loa và bên dưới của nắp lưng thiết kế tương tự như ở Galaxy S II. Xem tiếp ảnh chi tiết của Samsung Galaxy R

Tú An