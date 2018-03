Lộ thông tin về Galaxy S II Plus của Samsung

Hình ảnh thực tế về Galaxy Grand Duos 2 SIM của Samsung.

Trong khi Galaxy S II Plus từng có một số thông tin rò rỉ trước đó thì Galaxy Grand Duos là sản phẩm mới xuất hiện lần đầu cùng hình ảnh thực tế. Sản phẩm này gây chú ý khi sở hữu kiểu dáng mang nhiều nét rất giống với Note II và S III, nhưng màn hình nhỏ hơn với kích thước 4,5 inch và độ phân giải WVGA (800 x 480 pixel).

Grand Duos được trang bị tính năng 2 SIM. Máy chạy Android 4.1 với chip lõi kép tốc độ 1,2 GHz, camera chính 8 "chấm" trong khi camera phụ ở mặt trước có độ phân giải 2 megapixel.

S II Plus với kiểu dáng quen thuộc từ Galaxy S II.

Galaxy S II Plus thì vẫn giữ nguyên kiểu dáng giống với S II, màn hình 4,3 inch có độ phân giải WVGA. Tuy nhiên, theo Phone Arena, chip xử lý lõi kép được giảm từ 1,2 GHz xuống còn 1 GHz. Camera 8 megapixel với đèn flash vẫn được giữ nguyên. Theo thông tin đi kèm với hình ảnh thực tế thì S II Plus nhẹ và mỏng hơn một chút so với Galaxy S II, có kích thước thực tế 125,3 x 66,1 x 8,98 mm và nặng 121 gram.

Theo thông tin từ trang mạng Tenaa (Trung Quốc), Galaxy S II Plus có thể sẽ xuất hiện ngay cuối năm nay trong khi Grand Duos thì vẫn chưa rõ các thông tin.

Mỹ Anh