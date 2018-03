Oppo Find 5 sẽ bán tại VN trong tháng 2 / Find 5 đọ màn hình với iPhone 5 và One X+ / Oppo Find 5 đọ dáng với Galaxy Note II

Find 5 với màn hình 5 inch Full HD "siêu mịn".

Màn hình độ phân giải cao, kích thước rộng là những yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sử dụng pin của smartphone. Find 5, một đại diện cho xu hướng smartphone màn hình Full HD trong năm 2013, đã có màn thử nghiệm khả năng sử dụng pin thông qua các bài test được Gsmarena thực hiện giống như nhiều mẫu điện thoại khác.

Thời gian đàm thoại.

Oppo Find 5 sở hữupin dung lượng 2.500 mAh được dính liền vào thân máy và không cho phép người dùng tự tháo lắp. Ở bài test đầu tiên về khả năng đàm thoại, pin của chiếc smartphone màn hình Full HD này đạt thời gian nghe gọi liên tục hơn 14 giờ liên tục và đứng trong top đầu những sản phẩm đã được Gsmarena đánh giá.

Thời gian đàm thoại được nhiều hơn Galaxy S III, One X, One X+, ngang với Nexus 4 và ít hơn khoảng 2 giờ 40 phút so với Note II. Đây là kết quả được đánh giá tốt.

Thời gian duyệt web.

Tuy nhiên, ở thời gian sử dụng để duyệt web với kết nối Wi-Fi, Find 5 gây một vài thất vọng khi các yếu tố màn hình rộng và độ phân giải cao đã khiến cho thời lượng sử dụng pin chỉ đạt 5 giờ 30 phút, tụt xuống nhóm giữa và ít hơn Galaxy S III hay One X+, nhưng nhiều hơn gần 1 giờ so với Nexus 4.

Thời gian trình chiếu video.

Ở bài test cuối cùng trong khi xem video. Chiếc smartphone màn hình Full HD tới từ Oppo đạt tới 5 giờ 18 phút trình chiếu liên tục. Đây là bài đánh giá có kết quả thấp nhất của Find 5.

Nhưng tổng kết lại, nếu sử dụng mỗi tác vụ trên một giờ mỗi ngày, tổng thời gian sử dụng của Oppo Find 5 sẽ đạt tới 43 giờ, ngang ngửa với Galaxy S III của Samsung và nhiều hơn HTC One X cũng như LG Nexus 4.

Trang công nghệ Gsmarena cho rằng, với màn hình 5 inch Full HD thì Find 5 là một chiếc smartphone có pin ổn, đủ để phát huy các tính năng và công nghệ mà sản phẩm này mang lại trong một ngày dùng.

Find 5 là chiếc smartphone màn hình Full HD chuẩn bị được phát hành ở Việt Nam trong thời gian tới, cùng với Xperia Z của Sony và Butterfly của HTC. Sản phẩm có giá dự kiến khoảng hơn 10 triệu đồng.

Mỹ Anh