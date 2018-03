Find 5 với màn hình 5 inch Full HD, giống như Xperia Z của Sony hay Butterfly của HTC.

Cả HTC One X+, iPhone 5 và Oppo Find 5 đều sử dụng màn hình LCD. Trong đó, Find 5 là model có màn hình lớn nhất, 5 inch, và mật độ điểm ảnh cao nhất khi đạt xấp xỉ 441 ppi. Trong khi đó, HTC One X+ có màn hình nhỏ hơn một chút, 4,7 inch, với độ phân giải HD 720p cho mật độ điểm ảnh xấp xỉ 312 ppi. iPhone 5 có màn hình nhỏ nhất, 4 inch, với mật độ điểm ảnh 330 ppi nhờ độ phân giải 1136 x 640 pixel.

Cùng sử dụng màn hình LCD nhưng màn hình của 3 smartphone trên lại mang các công nghệ khác nhau. HTC One X+ dùng panel màn hình S-LCD thế hệ 2 của Sony sản xuất. Trong khi iPhone 5 sử dụng màn hình LCD IPS với công nghệ In-cell kết hợp lớp hiển thị và lớp cảm ứng làm một để làm mỏng hơn. Find 5 cũng sử dụng công nghệ LCD IPS tương tự như In-cell nhưng do Hitachi sản xuất.

Về chất lượng hiển thị, Find 5 và iPhone 5 cho khả năng hiển thị màu sắc tương đồng nhau, độ trung thực cao. Nhưng model của Oppo cho cảm giác màu sắc ấm hơn. Trong khi HTC One X+ có màu sắc rực rỡ hơn 2 đối thủ còn lại. Find 5 là smartphone cho khả năng hiển thị sáng nhất khi để ở mức tối đa. Tuy nhiên, góc nhìn của máy lại không rộng hơn 2 sản phẩm còn lại. Nếu cùng hiển thị một bức hình, cảm giác màn hình của Find 5 sẽ đẹp và nhỉnh hơn hai smartphone của HTC và Apple. Điều này cũng tương tự khi xem video.

Màn hình độ phân giải HD như trên One X+ đã là xu hướng của năm ngoái.

Điện thoại với màn hình Full HD đang trở thành xu hướng của smartphone cao cấp trong năm 2013. Butterfly của HTC là smartphone màn hình Full HD đầu tiên đã về Việt Nam theo đường xách tay, và dự kiến tới đầu tháng 3 sẽ là Oppo Find 5, cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 sẽ là Xperia Z của Sony. Đây đều là những chiếc smartphone có màn hình siêu mịn với độ phân giải ngang ngửa với HDTV màn hình phẳng kích thước hàng chục inch.

Trong khi đó, màn hình độ phân giải HD như One X+ đã là xu hướng của năm ngoái khi xuất hiện trên hàng loạt smartphone Android cao cấp, từ HTC One X, One X+ cho tới Sony Xperia S, Xperia T hay Galaxy S III, Note II hay Nokia Lumia 920. Trước đó, Apple là nhà sản xuất đi đầu trong trào lưu đưa độ phân giải siêu cao lên màn hình điện thoại với các model iPhone 4, iPhone 4S màn hình Retina, và năm ngoái là iPhone 5 với màn hình 4 inch.

Ảnh so sánh màn hình của iPhone 5, HTC One X+, Oppo Find 5

Tuấn Anh