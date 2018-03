Zuckerberg cho hay Home không phải một hệ điều hành độc lập hay một phiên bản Android tùy biến giống như trên Amazon Kindle mà là một lớp các ứng dụng đóng vai trò như màn hình chính (homescreen) của smartphone.

Home sẽ bắt đầu được cho phép tải miễn phí trên Play Store từ 12/4. Hiện nó có thể hoạt động trên HTC One X, One X+, One, Samsung Galaxy S III, Galaxy Note II và Galaxy S4. Đại diện Facebook cho hay Home sẽ hỗ trợ một loạt thiết bị khác, trong đó có cả tablet, trong vài tháng tới.

Facebook Home trên điện thoại.

Nhiều hãng như Samsung, Sony đã đồng ý hợp tác, nhưng hãng tham gia đầu tiên chính là HTC. Cũng trong sự kiện, Peter Chou, CEO của công ty điện thoại Đài Loan, đã có mặt để giới thiệu HTC First - điện thoại đầu tiên được trang bị Home và có logo Facebook nhỏ ở phía sau.

Sản phẩm có 4 màu đen, trắng, đỏ và xanh nhạt, hoạt động trong mạng AT&T với giá 100 USD kèm hợp đồng thuê bao 2 năm. Cấu hình không được đề cập nhưng theo thông tin trước đó, First sử dụng màn hình 4,3 inch, chạy Android 4.1 Jelly Bean và chip lõi kép của Qualcomm, Người dùng đã có thể bắt đầu đặt hàng và máy sẽ được xuất xưởng vào ngày 12/4.

Điện thoại HTC First.

Để mô tả về Home, Zuckerberg trích số liệu của IDC cho thấy người dùng truy cập ứng dụng Facebook nhiều hơn bất cứ ứng dụng bên thứ ba nào khác. Vì vậy, họ một lần nữa khẳng định sẽ không tự phát triển điện thoại, mà muốn người dùng có thể biến smartphone của mình thành "Facebook Phone".

Sau khi cài đặt, Home sẽ hoạt động như homescreen - linh hồn của điện thoại, nơi mọi người nhìn vào đó hàng trăm lần mỗi ngày. Mọi cập nhật sẽ hiện ra ngay trước mắt, kể cả khi máy đang khóa. Người dùng cũng có thể bấm like hay viết bình luận trực tiếp tại đó. Tính năng này được gọi là Cover Feed.

Khi nhấn vào khuôn mặt đại diện của mình trên màn hình (giống như người ta vẫn vô tình ấn vào mặt họ vài lần mỗi ngày), App Launcher với nhóm các ứng dụng yêu thích của người dùng sẽ hiện ra.

Các nhắc báo (Notification) như thể "đến từ con người" thay vì từ ứng dụng, bởi chúng có những khuôn mặt và người dùng có thể nhanh chóng xếp gọn chúng lại, xóa hoặc lưu trữ chúng. Facebook cũng giới thiệu dịch vụ nhắn tin Chat Heads, hoạt động với cả Facebook Messenger lẫn SMS. Khi có tin nhắn đến, những cái đầu xuất hiện ở góc phải màn hình và người dùng có thể bấm vào đó để đọc tin.

Home sẽ được cập nhật đều đặn mỗi tháng một lần với các tính năng mới.

Các tính năng chính của Home:

Cover Feed hiện thị các cập nhật, status, ảnh... của bạn bè ngay trên màn hình chính.

Notification thông báo về hoạt động của bạn bè.

App Launcher chứa các ứng dụng yêu thích. Người dùng có thể viết status, đăng ảnh ngay ở giao diện này.

Chat Heads, dịch vụ nhắn tin kiểu mới trên Facebook.

Xem video giới thiệu Facebook Home

Hình ảnh Home khi được cài trên Galaxy Note II

Châu An