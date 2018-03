Ảnh smartphone chống nước màn hình Full HD của HTC / Điện thoại Full HD của HTC so màn hình với iPhone 5 / Ảnh và video quay từ điện thoại 5 inch Full HD của HTC / Ảnh thực tế smartphone 5 inch Full HD HTC Droid DNA

Droid DNA có thể coi là smartphone có màn hình Full HD đầu tiên trên thế giới khi là phiên bản song sinh của J Butterfly, nhưng dành riêng cho mạng Verizon tại Mỹ với 199 USD kèm hợp đồng. Đây cũng là chiếc điện thoại Android có màn hình lớn nhất của HTC hiện nay với kích thước 5 inch, lớn hơn các model tiền nhiệm như Sensation XL hay One X, One+.

Droid DNA sở hữu màn hình Full HD 5 inch.

Màn hình rộng với độ nét cao và có cấu hình chip lõi tứ Qualcomm Snapdragon S4 Pro nhưng HTC chỉ trang bị cho Droid DNA pin 2.020 mAh, thậm chí còn ít hơn cả One X+ (lõi tứ, màn hình 4,7 inch HD) hay Galaxy S III, Note và Note II của Samsung.

Tuy nhiên, những kiểm nghiệm thực tế cho thấy điều bất ngờ, Droid DNA lại là một trong những smartphone có khả năng hoạt động khỏe và lâu nhất của HTC hiện nay, dù dung lượng pin thấp hơn so với cấu hình.

Kết quả bài test về thời gian đàm thoại với mạng 3G.

Trong thử nghiệm đầu tiên của GSM Arena với màn kiểm tra thời lượng đàm thoại trên mạng 3G, Droid DNA cho phép hoạt động trong hơn 11 giờ và thuộc nhóm có kết quả đứng đầu. So với nhiều model khác của HTC như One X, One S hay One V, Desire X, Droid DNA vẫn xếp trên.

Kết quả bài test về thời gian lướt web bằng Wi-Fi.

Phần thử thứ hai về thời gian duyệt web. Với kết nối Wi-Fi, Droid DNA có thể kết nối mạng và lướt web liên tục trong vòng 6 giờ 40 phút. Kết quả của model 5 inch Full HD tới từ HTC đánh bại chiếc LG Optimus G, model có màn hình nhỏ hơn, pin lớn hơn nhưng cấu hình tương đương.

Thời gian sử dụng trong việc trình chiếu phim.

Khác với các smartphone như S III, Note II hay One X, Droid DNA có thể hiển thị nội dung Full HD đầy đủ trên màn hình mà không cần ép xuống độ phân giải HD thấp hơn. Màn hình siêu mịn không phải là yếu tố gây ảnh hưởng đến thời lượng pin khi Droid DNA cho phép chạy liên tục trong vòng 7 giờ 30 phút, thời gian đủ dài để người dùng có thể thưởng thức từ 2 đến 3 bộ phim.

Kết quả chung cuộc.

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc mới là phần ấn tượng nhất của Droid DNA. Chiếc smartphone có màn hình Full HD này có pin hoạt động liên tục trong vòng 49 giờ, nếu sử dụng lần lượt từng tác vụ, đàm thoại 3G, duyệt web với Wi-Fi hay xem phim mỗi 1 giờ hằng ngày.

Mỹ Anh