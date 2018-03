LG lộ điện thoại dual core 1,5GHz, màn hình HD

LG LU6200 có nắp lưng lạ mắt. Ảnh: Thisismynext.

Hình ảnh của mẫu điện thoại LG LU6200 vừa được This Is My Next tung lên mạng. Mẫu điện thoại mới của LG có giao diện giống với điện thoại chạy Android khác của hãng đồng thời có nắp lưng thiết kế lạ mắt.

Theo website này, LU6200 sẽ chạy trên hệ điều hành Android phiên bản 2.3.5 và sẽ được nâng cấp lên Ice Cream Sandwich sau khi được tung ra thị trường. Công nghệ màn hình LCD AH-IPS của LG trước đó đã được nhận chứng chỉ về hiển thị màu sắc chính xác.

Thanh Tùng