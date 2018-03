HTC nâng cấp smartphone đầu tiên lên Jelly Bean

Các mẫu smartphone HTC có RAM dưới 512 MB sẽ không được lên Android 4.1 Jelly Bean.

Trong khi các model như One X và One S được cập nhật Android 4.1 Jelly Bean thì nhà sản xuất di động của Đài Loan cho biết những điện thoại có bộ nhớ RAM 512 MB hoặc ít hơn vẫn sẽ giữ nguyên phiên bản hệ điều hành đang chạy. "Hiện tại, các mẫu không được lên Android 4.1 Jely Bean bao gồm HTC One V và Desire C. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm danh sách smartphone không được nâng cấp hệ điều hành trong thời gian tới, nếu có", HTC thông báo.

Có quan điểm giống Sony, HTC cho rằng phiên bản Android Ice Cream Sandwich tạo ra trải nghiệm tốt hơn Jelly Bean trên một số smartphone. Thêm vào đó, HTC ưu tiên các sản phẩm mới ra mắt trong năm 2012 so với những model cũ. Vì vậy, sau khi cập nhật Android 4.1 Jelly Bean cho hầu hết các mẫu smartphone mới, hãng Đài Loan mới quay ra những model sản xuất vào năm 2011.

Hiện tại, HTC vẫn chưa công bố thời điểm cập nhật Android 4.1 Jelly Bean cụ thể cho các mẫu One X và One S. Tuy nhiên, cuối tháng 10 năm nay, một số mẫu One X tại thị trường châu Á và châu Âu đã được nâng cấp lên phiên bản Android 4.1.2.

Thanh Tùng