HTC sắp ra giao diện Sense 5 / Ảnh thực tế HTC M7 với giao diện Sense 5

Giao diện Sense 5 trên HTC One có nhiều điểm khác so với các bản Sense cũ.

Tuy nhiên, thời gian nâng cấp cụ thể chưa được hãng điện thoại Đài Loan nói rõ. Chia sẻ trên Facebook, HTC cho biết tất cả các phiên bản One X, One X+, One S và Butterfly sẽ được trải nghiệm giao diện Sense 5 mới mẻ trong một vài tháng nữa.

Nhưng do hạn chế về phần cứng, một số tính năng mới trên HTC One sẽ không xuất hiện trên bản cập nhật dành cho các sản phẩm đời cũ. Nhiều khả năng, tính năng chụp hình Zoe độc quyền của HTC One có thể sẽ không xuất hiện.

Cùng với màn ra mắt HTC One, giao diện Sense 5 cũng vừa được HTC giới thiệu chính thức dành cho smartphone Android của hãng. Đây là giao diện có nhiều thay đổi và cải tiến về cả đồ họa lẫn tính năng so với Sense 3 và Sense 4, đã quen thuộc trên nhiều dòng máy Android HTC vài năm qua. Màn hình cập nhật thông tin BlinkFeed, giao diện đơn giản cũng như toàn bộ icon được làm mới khiến cho giao diện Android 4.1.2 trên HTC One có nhiều điểm thú vị và khác biệt so với phiên bản tương tự trên One X+ hay Butterfly (đang dùng Sense 4).

Mỹ Anh