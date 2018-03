Ảnh và video quay từ điện thoại 5 inch Full HD của HTC / Ảnh thực tế smartphone 5 inch Full HD HTC Droid DNA / HTC trình làng Droid DNA 5 inch tại Mỹ

Droid DNA đáp ứng gần như tất cả mong muốn của người dùng trên thiết bị Android như màn hình 5 inch Full HD, chip lõi tứ Snapdragon S4 Pro 1,5 GHz nhân Krait, đồ họa Adreno 320, RAM 2 GB, camera 8 megapixel với đèn Flash LED quay video Full HD, camera phụ 2 megapixel, kết nối LTE, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.0 và âm thanh Beats Audio.

Điểm gây tò mò nhất trên sản phẩm là mật độ điểm ảnh đáng nể 440 pixel mỗi inch, trong khi iPhone 5 là 326 ppi và Galaxy S III là 306 ppi. Trang Gizmodo tăng độ sáng màn hình của 5 điện thoại Droid DNA, Appple iPhone 5, Google Nexus 4, HTC One X và Samsung Galaxy S III lên mức cao nhất.

Trừ trái sang: iPhone 5, Nexus 4, Droid DNA, One X và Galaxy S III.

Trong ảnh chụp, Droid DNA không phải màn hình sáng nhất mà đứng đầu là HTC One X, tiếp đến là iPhone 5. Super LCD 2 của One X vốn được đánh giá cao về khả năng hiển thị màu sắc chính xác, vì thế Gizmodo rất ngạc nhiên khi thấy màn hình Super LCD 3 trên Droid DNA hơi xanh, thua One X và iPhone 4, dù hơn Nexus 4 và Galaxy S III.

Droid DNA thể hiện lợi thế về mật độ điểm ảnh. Ảnh chụp bằng ống marco cho thấy font chữ hiển thị mượt hơn trên các smartphone khác, nhưng mắt thường khó có thể nhận ra sự khác biệt này.

Các nét chữ trên Droid DNA mịn hơn khi phóng to.

Có thể nói, công nghệ Super LCD 3 trên điện thoại mới của HTC chưa thể hiện được sự cải tiến gì đáng kể cho với Super LCD 2 trên One X. Sự sắc nét (mà không phải ai cũng nhận ra) không bù lại được sự tái tạo màu sắc kém thế hệ cũ.

Nói như vậy không có nghĩa màn hình Droid DNA đáng thất vọng mà nó chỉ không cho thấy vượt trội so với một số điện thoại khác dù nó có màn hình độ nét cao Full HD và đạt mật độ điểm ảnh lớn nhất. Xét tổng thể, màn hình tốt nhất được xếp theo thứ tự là: One X, iPhone 5, Droid DNA, Nexus 4 và Galaxy S III.

Châu An