Ảnh đầu tiên về điện thoại Facebook mới của HTC

Tối nay, Facebook sẽ tổ chức một sự kiện mang tên "Come See Our New Home on Android" (hãy tới xem giao diện Home mới của chúng tôi trên Android) và đây được cho là nơi mạng xã hội lớn nhất thế giới công bố chiếc điện thoại Facebook Phone đầu tiên của mình. Sản phẩm còn mang tên khác là HTC First và do hãng điện thoại Đài Loan sản xuất.

Sau bức ảnh được tung lên ngày hôm qua, trang Twitter @Evleaks lại tiếp tục tung thêm 3 bức hình mới về Facebook Phone HTC First. Khác trước, lần này giao diện của chiếc smartphone trên đã được hé lộ nhiều hơn, dù cấu hình vẫn còn là điều bí mật.

Màn hình chủ của Facebook Phone trông khá đẹp với các thông báo được hiển thị dưới dạng các pop-up nhỏ, nổi lên trên hình nền rộng.

Mục quản lý ứng dụng bên trong trông đơn giản với 3 phím ảo giúp đăng nhanh Status, tải ảnh hay Check-in vị trí. Bên dưới là các ứng dụng thông thường của điện thoại Android.

Một hình ảnh cho thấy Facebook Phone sẽ chạy Android Jelly Bean.

Mỹ Anh

Ảnh: evleaks