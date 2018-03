iPhone 4S chính thức trình làng

Siri chỉ có duy nhất trên iPhone 4S. Ảnh: Thenextweb.

Dưới đây là những tính năng mới trên iPhone 4S do trang The Guardian tổng hợp.

Ra lệnh bằng giọng nói Siri chỉ có trên iPhone 4S.

Trong thử nghiệm của The Guardian, khi đưa ra câu hỏi "What's the weather like outside?" (Thời tiết ngoài kia như thế nào?), Siri đưa ra đáp án là thời tiết tại London (nơi thực hiện bài test). Hay đối với câu hỏi "What's my father's email address?" (Địa chỉ email của bố tôi là gì?), Siri đưa ra hai địa chỉ email trong danh bạ có tên là "father" (bố).

Người dùng chỉ cần giữ phím Home thì giao diện Siri sẽ xuất hiện. Tất cả những việc cần làm là ra lệnh. Tuy vậy, do phải sử dụng máy chủ, nên khi thao tác với Siri, iPhone 4S phải được nối mạng. Người dùng có thể nhìn thấy ngay kết quả tìm kiếm khi đang search. Khi đưa ra yêu cầu tìm kiếm trên web với Siri, người dùng có thể nhìn thấy ngay kết quả nào vừa được tìm thấy. Tất cả dữ liệu về địa điểm không cần phải thông qua Google mà được trực tiếp thực hiện bởi Siri.

Thiết kế của iPhone 4S không có gì khác so với iPhone 4 nhưng hiệu suất hoạt động cao hơn.

Theo The Guardian, iPhone 4S chỉ nặng hơn iPhone 4 3 gram (iPhone 4S nặng 139 gram còn iPhone 4 là 136 gram). Mặc dù vậy, iPhone 4S khởi động camera, chụp ảnh nhanh hơn với pin và sóng tốt hơn. Theo số liệu của Apple, camera của iPhone 4S chỉ mất 1,1 giây để khởi động và 0,5 giây để chụp một tấm hình. Trong khi đó, thời gian khởi động của camera smartphone được cho là rất tốn thời gian. Apple cho biết, thời lượng pin sử dụng và chế độ chuyển đổi sóng thông minh của ăng-ten trên iPhone mới được cải thiện hơn so với phiên bản cũ.

Các tính năng mới của iPhone 4S. Ảnh: Webpronews.

Dịch vụ iCloud được đánh giá cao.

"Đám mây điện tử" của Apple cho phép hoạt động với các iPhone từ 3GS trở đi, iPad, ngoài ra còn có thế hệ iPod Touch ra mắt sau năm 2009. Theo một nhà phân tích, có khoảng 200 triệu thiết bị chạy iOS có thể sử dụng dịch vụ này. Hiện tại vẫn chưa rõ dịch vụ iCloud được thực hiện qua Wi-Fi, 3G hay cả hai. The Guardian cho biết, iCloud vẫn chưa cho phép đồng bộ âm nhạc giữa các thiết bị, ngay cả những bài hát có bản quyền.

Hệ thống notification tốt hơn Android.

Với iOS 5, người dùng có thể lướt tay từ trên xuống dưới từ thanh menu để biết được những sự thay đổi trên thiết bị, từ email mới cho tới các sự kiện sắp diễn ra hay những việc cần làm... Đây được cho là điểm lợi thế so với hệ điều hành của Google.

iMessage là đối thủ nặng ký của BlackBerry Messenger.

Chức năng nhắn tin nhanh này sử dụng sóng Wi-Fi để gửi dữ liệu, người dùng không cần phải bỏ thêm chi phí để trả tiền tin nhắn và điều đặc biệt là iPod Touch cũng có thể sử dụng dịch vụ này. Hiện tại số lượng người dùng BlackBerry Messenger của RIM có khoảng 70 triệu người, nhỏ hơn nhiều so với con số 200 triệu đầy tiềm năng của Apple.

Thanh Tùng