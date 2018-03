Điện thoại Full HD của HTC so màn hình với iPhone 5 / Điện thoại màn 5 inch Full HD của HTC có pin ấn tượng

Butterfly là phiên bản quốc tế của Butterfly J, smartphone màn hình Full HD đầu tiên thế giới nhưng dành riêng cho thị trường Nhật, được HTC giới thiệu tháng 10 năm ngoái. So với One X và One X+, HTC Butterfly ấn tượng hơn khi sở hữu màn hình Super LCD 3 nhưng kích thước lên tới 5 inch, đạt độ phân giải Full HD cho mật độ điểm ảnh lên đến 440 ppi.

Màn hình 5 inch siêu nét của HTC butterfly cho hính ảnh và màu sắc đẹp với góc nhìn rộng. Ảnh: Huy Đức.

Hình ảnh thực tế của HTC Butterfly tại TP HCM

Model Butterfly được trang bị chip xử lý Snapdragon S4 Pro tốc độ 1,5 GHz, RAM 2 GB với bộ nhớ trong 16 GB và khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Sản phẩm sở hữu camera trước và sau có độ phân giải lần lượt là 2,1 và 8 megapixel. Máy hỗ trợ các kết nối như Bluetooth 4.0, Wi-Fi chuẩn n, GLONASS, NFC, aGPS, có pin 2.020 mAh đi kèm.

Máy chạy Android 4.1 Jellybean. Sản phẩm được nhập về theo đường xách tay với giá gần 20 triệu đồng.

Huy Đức