Đánh giá HTC One S / HTC One S có thêm màu trắng

HTC One S được phát hành riêng ở thị trường Đài Loan.

Khác với các màu xanh và đen đang được HTC bán ra ở tất cả các thị trường trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam, hãng điện thoại Đài Loan vừa phát hành thêm mẫu One S đặc biệt có lớp sơn bên ngoài màu trắng. Thiết kế này khiến cho One S trông khá giống với One X, dù có màn hình nhỏ hơn và mỏng hơn.

Ngoài việc thay đổi màu sắc, One S màu trắng còn có bộ nhớ trong dung lượng lên tới 64 GB thay vì chỉ có 16 GB như thông thường. Tuy nhiên, khe cắm thẻ nhớ vẫn không được hãng bổ sung. So với hàng chính hãng đang bán ở Việt Nam, mẫu One S đặc biệt sử dụng chipset Qualcomm Snapdragon S4 lõi kép tốc độ 1,5 GHz, thay vì Snapdragon S3 tốc độ 1,7 GHz.

Màn hình phiên bản này vẫn là Super AMOLED 4,3 inch với độ phân giải qHD. Trong khi camera 8 megapixel với tính năng chụp hình Image Sense và âm thanh Beats Audio tương tự như One X.

Giá của One S chính hãng ở Việt Nam hiện tại gần 13 triệu đồng.

Ảnh 'đập hộp' HTC One S màu trắng

Mỹ Anh